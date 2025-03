Mangal das Garças comemora Dia Internacional das Florestas com oficinas para crianças

No próximo domingo (23), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, realizará mais uma edição dos projetos infantis de educação ambiental Ecozoo e Ecoarte, em alusão ao Dia Internacional das Florestas, comemorado nesta sexta-feira (21). Os participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a ave araçari-de-bico-branco, e logo após participar da oficina de jardinagem. A programação gratuita começará às 9h, no entorno do Museu da Navegação.

O Dia Internacional das Florestas visa conscientizar a população sobre a importância das matas para a vida no planeta. O Mangal das Garças preserva espécies da fauna e flora da Amazônia em plena área urbana de Belém, e promove projetos de educação ambiental para o público infantil.

Com o objetivo de apresentar a fauna, o Mangal realiza a cada mês o Ecozoo, projeto que consiste na apresentação de um animal diferente em cada edição. Neste mês, o escolhido é o araçari-de-bico-branco. O público poderá fazer perguntas sobre a espécie ao técnico do Parque.

“O araçari-de-bico-branco (Pteroglossus aracari), pertence à família Ramphastidae, a mesma dos tucanos. São animais onívoros, comem frutas, pequenos animais e ovos de outras aves. Colocam de 2 a 4 ovos, que são incubados em 16 dias. Os filhotes começam a voar a partir de 40 dias. A espécie vive nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e costa do Sudeste”, informa Basílio Guerreiro, biólogo do Parque Zoobotânico.

Jardinagem

A programação oferece ainda o Projeto Ecoarte. Para este domingo, o Clube da Animação preparou uma oficina de produção de vasinhos para jardinagem, com material totalmente reciclado. Os monitores guiarão as crianças na montagem dos vasos. Além da diversão, os participantes aprenderão sobre reciclagem e preservação das florestas.

Os projetos infantis do Parque visam levar educação ambiental às novas gerações, de forma lúdica e descontraída. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, que administra o Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

Programação diária gratuita:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço:

Projetos Ecozoo e Ecoarte. Domingo (23 de março), às 9h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças - Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.

Para os espaços monitorados "José Márcio Ayres" (Borboletário); Memorial da Navegação e Farol de Belém, o ingresso custa R$ 9,00 (com meia-entrada, R$ 4,50).