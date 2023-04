Malhação de Judas vai provocar interdições e desvios temporários na Fernando Guilhon

​Para garantir a segurança do trânsito durante as comemorações das festividades da Malhação de Judas, a rua Engenheiro Fernando Guilhon, entre as avenidas Alcindo Cacela e Generalíssimo Deodoro, no bairro Cremação, em Belém, ficará temporariamente interditada, a partir das 18h desta sexta-feira (7) até às 13h de sábado (8).

VEJA MAIS

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam no cruzamento interditado.

Saiba como ficam os desvios:

A linha 631 (Marex-Ver-o-Peso), no sentido centro-bairro, seguirá pela avenida Fernando Guilhon, travessa Quintino Bocaiúva, rua dos Mundurucus, avenida Alcindo Cacela, avenida Fernando Guilhon, a destino.

Já a linha 229 (Pedreira-Condor), sentido centro-bairro, fará o percurso pela travessa 9 de Janeiro, avenida Fernando Guilhon, avenida Alcindo Cacela, avenida Padre Eutíquio, a destino.