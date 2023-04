Semana Santa: Procissão do Senhor dos Passos reforça convite para caminhada com Jesus

O bairro da Cidade Velha, em Belém, sediou na noite desta quarta-feira (5) a Procissão Luminosa do traslado da Imagem do Senhor dos Passos que marca a entrega de Jesus Cristo à série de eventos da Paixão, cumprindo o projeto de Deus de redenção da humanidade. A romaria dos fiéis pelas vias do bairro foi antecedida por missa celebrada pelo cura da Sé e vigário geral da Arquidiocese de Belém, monsenhor Agostinho Cruz, na Catedral Metropolitana repleta de fiéis.

"O que mais doeu em Jesus não foi a traição de Judas, mas o afastamento dele", destacou o monsenhor, ao observar que Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, mas cedeu às tentações do Maligno, esquecendo-se de tudo o que havia presenciado na presença do Mestre.

"Estudiosos apontam dois motivos para a traição de Judas: a avidez do dinheiro (30 moedas) e a frustração ao verificar que Nosso Senhor não era um libertador político contra os opressores; Pedro negou Jesus, mas há arrependimento no coração dele, e Judas se arrepende, mas se degenera pelo desespero, a autodestruição; Jesus respeita a nossa liberdade e espera a nossa disponibilidade para o arrependimento, a mudança de vida", afirmou monsenhor Agostinho. "Não devemos deixar esfriar o amor em nossos corações", assinalou.

Nas ruas

Às 19h57, a procissão da imagem do Senhor dos Passos deixou a Catedral Metropolitana, no Largo da Sé, em direção à Basílica Santuário de Nazaré, em um percurso de três quilômetros. A saída da romaria foi acompanhada pela comerciante aposentada Irene Kahwage, 90 anos, moradora da Cidade Velha. "Essa procissão serve para nos fortalecer na caminhada com Jesus", enfatizou.

Quem seguiu na procissão foi o operador de áudio aposentado José Maria dos Santos, 75 anos. "Há dez anos, eu participo dessa procissão, e é uma honra poder estar presentes nos eventos da Semana Santa", declarou.

Tríduo Pascal e Lava-Pés

A partir desta Quinta-Feira Santa (6) até o Sábado de Aleluia (7), transcorrerá o Tríduo Pascal. Nesta quinta, às 7h, na Catedral Metropolitana, ocorrerá a Oração das Laudes, a cargo dos cônegos do Cabido de Belém. Às 8h, será celebrada a Missa do Crisma (Santos Óleos), presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro; monsenhor Paolo Andreolli, bispo nomeado para Arquidiocese de Belém, e todos os sacerdotes e diáconos da Arquidiocese. Nessa missa, ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos Óleos.

Outro momento simbólico da Semana Santa, nesta Quinta-Feira Santa, será a celebração da Missa da Ceia do Senhor, com a Cerimônia do Lava-pés, em todas as paróquias. Na Catedral Metropolitana, a celebração ocorrerá às 18h, presidida pelo dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida, acontecerá o traslado do Santíssimo para a Capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia-noite. Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar, presidirá a missa às 19h, na Área Missionária São João Bosco, no bairro da Sacramenta. Na Missa da Ceia do Senhor e no Lava-pés, é relembrado o momento em que Jesus institui a Eucaristia e, em gesto de humildade, lava os pés dos apóstolos.