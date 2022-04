Malhação de Judas: guerra, violência contra mulheres e covid-19 são atacados na Cremação

Após dois anos de pandemia, a Malhação de Judas volta às ruas do bairro da Cremação, em Belém, neste Sábado de Aleluia (16). É uma festa que ocorre durante a Semana Santa e que remete a uma "punição" a Judas Iscariotes, que entregou Jesus à morte por algumas moedas, como consta na Bíblia. A volta do evento animou moradores do bairro com as várias programações antes do espancamento dos bonecos.

Na festividade, vários bonecos, os "Judas", personificam alguma pauta que revolta a população. Alguns são representações de pessoas e outros de alguma coisa mais abstrata. E ao bater, rasgar, chutar e quebrar os bonecos, é como se a população passasse pela catarse de "se vingar" de algumas coisas. Os temas deste ano envolvem a covid-19, violência contra mulheres e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Antes do ataque aos bonecos, houve uma programação mais leve para crianças, algo para celebrar o recuo da pandemia de covid-19. A programação segue até o início da tarde.