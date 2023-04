Clima: paraense terá Semana Santa chuvosa; confira a previsão do tempo para o estado

Como já era de se esperar, o feriado da Semana Santa promete ser de muita chuva em todo o Pará. Na sexta-feira (7), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas de chuva ao longo de todo o dia, assim como no Sábado de Aleluia (8). Já o Domingo de Páscoa (9) será de céu encoberto, com sol pela manhã e chuvas pela tarde e noite.

"Será um feriado chuvoso, com precipitações principalmente na quinta e sexta-feira, concentradas na Região Metropolitana de Belém e nordeste do Estado. Mas, quem seguir para as praias vai poder desfrutar do sol, porque a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que produz nuvens de chuva, terá intervalos, ou seja, suspendendo a incidência de chuvas", destaca o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet..

Na Região Metropolitana de Belém e na região nordeste do Pará, em geral, o tempo será nublado. Mas pode ter sol pela manhã, voltando a ficar encoberto à tarde e à noite, com previsão de chuvas ao longo da semana. Na noite de quinta-feira o volume de chuvas deverá ser maior, estendendo-se até a sexta, com abrangência na RMB, Salinas, Bragança, Marudá, Curuçá e Marapanim/Algodoal.

No Sábado de Aleluia, o sol predominará pela manhã, com chuvas à tarde e à noite, ainda que em menor quantidade do que em comparação com a sexta-feira. No Domingo de Páscoa, a Grande Belém e o nordeste do estado terão sol pela manhã e chuvas pela parte da tarde e noite, com distribuição irregular (intensidade variada de um local a outro).

No sul e sudoeste do Pará, não há previsão de chuvas fortes. Na região do Baixo Tocantins, onde estão os municípios de Cametá, Abaetetuba e Acará, assim como na região da Transamazônica, no oeste do estado, a quinta e a sexta serão chuvosas. Vigia, outro local muito procurado por belenenses em feriados, também terá chuva nesses dois dias.

A previsão do Inmet é de que chova entre 100 e 125 milímetros na Grande Belém e no nordeste paraense. A média do mês é 465.6 milímetros. Nos quatro primeiros dias de abril, foram registrados 87.2 milímetros de chuva.

Na Grande Belém, a temperatura deve variar, com máximas entre 30º e 32°C e mínima entre 22,5º e 24°C. No nordeste do estado, em municípios como Salinas e Marudá, a temperatura máxima estimada deve oscilar entre 29°C e 31°C, enquanto a mínima vai variar de 23°C a 25°C.