Mais três casos da variante delta são confirmados no Pará; agora são cinco no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) acaba de confirmar a existência de mais três casos da variante delta no Pará. Agora já cinco casos no Estado, dois foram positivados no início deste mês de agosto de 2021, e todos oriundos de fora do Estado ou do País. As três novas ocorrências foram registradas em Belém.

De acordo com a Sespa, o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) firmou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para realizar o sequenciamento genético das amostras confirmadas na tarde desta terça-feira (31).

A Sespa informou que dos três casos confirmados da variante delta, hoje, dois são de pessoas da mesma família: um homem, de 22 anos e uma mulher de 43, filho e mãe.

Ainda, segundo a Sespa, uma terceira pessoa dessa mesma família, irmã do homem de 22 anos, também foi diagnosticada com covid-19, porém a amostra da paciente estava com a carga viral muito baixa, o que impossibilitou o sequenciamento genético e a confirmação de que se trata da variante delta. Os irmãos vieram de Portugal e foram testados no Aeroporto Internacional de Belém.

O terceiro caso confirmado é de uma mulher, de 16 anos, vinda do Rio de Janeiro e também testada no Aeroporto de Belém. Inicialmente, esse caso não era considerado suspeito da nova variante, uma vez que a paciente estava assintomática, mas devido ao trabalho de testagem realizado pela Sespa, no Aeroporto, foi possível colher a amostra, comprovar que ela estava contaminada com Covid-19 e confirmar por meio do sequenciamento genético de que se trata da variante delta.

O monitoramento do estado de saúde dos pacientes é de responsabilidade da Vigilância Sanitária do Município e até o momento a Sespa não recebeu informações oficiais sobre o estado de saúde dos pacientes.