Mais uma edição do Mercado Solidário vai ocorrer, neste sábado, em Belém

Neste sábado (9), de 8 às 12 horas, será realizada mais uma edição do Mercado Solidário, um projeto do Ministério Hope - ação social da igreja Assembleia de Deus QG do JC Campus Marquês. O projeto do Mercado Solidário consiste em abrir, no segundo sábado de cada mês, a Casa QG, que fica ao lado da igreja, para que as famílias atendidas pelo projeto recebam itens de primeira necessidade.

Funciona assim. Todos os domingos, em um dos cultos da igreja, no horário de 10 ou 18 horas, um representante de cada família cadastrada no projeto recebe uma espécie de voucher que se assemelha a uma nota de dinheiro, chamada "Judá", com o valor de vinte judás, e que foi criada para essa finalidade.

A cada mês, o representante de cada família recebe cerca de quatro notas judás, mas também podem ser cinco se esse for o número de domingos do mês. No segundo sábado de cada mês, aquele que foi cadastrado pode adquirir os itens que o valor dos vouchers dá direito, escolhendo aquilo que deseja.

Os itens do Mercado Solidário vão além daqueles de uma cesta básica, pois também há vários de limpeza e higiene íntima. O Mercado é abastecido com doações da própria comunidade que frequenta a igreja e abraçou o projeto junto com seus idealizadores. Desta forma, estão sendo atendidas dezenas de famílias de baixa renda do bairro da Pedreira (onde fica a igreja) e de outros bairros também, que têm, no projeto, a ajuda mais que necessária em tempos difíceis.

Projeto Mercado Solidário

Data: Sábado, 9 de abril, de 8 às 12h

Local: Casa QG, ao lado da Igreja Assembleia de Deus QG do JC Campus Marquês - avenida Marquês de Herval, 2201, entre Pirajá e Perebebuí.