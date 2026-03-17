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Mais uma edição da 'Tarde Alegre' arrecadará fundos para a Fazenda da Esperança, em Mosqueiro

A programação será realizada na Casa de Plácido, Arraial de Nazaré, e terá como principal atração um bingo beneficente

Bruna Lima
fonte

A “Tarde Alegre” é uma das duas ações anuais organizadas pelo grupo com o objetivo de fortalecer as atividades da Fazenda da Esperança (Sidney Oliveira / (Arquivo O Liberal))

Um grupo de voluntárias conhecido como Amigas da Esperança promove, no próximo dia 8 de abril, às 16h, mais uma edição da “Tarde Alegre”, evento beneficente que tem como objetivo arrecadar recursos para a Fazenda da Esperança, localizada em Mosqueiro, distrito de Belém. O ingresso para o bingo custa R$ 70,00.

A programação será realizada na Casa de Plácido, Arraial de Nazaré, e terá como principal atração um bingo beneficente, cuja renda será integralmente destinada às ações da instituição. A iniciativa é organizada por empresárias que integram o grupo Amigas da Esperança, reconhecido pelo trabalho voluntário em causas sociais.

De acordo com o responsável pela Fazenda da Esperança no Pará, Luciano Figueiredo, o evento já faz parte do calendário solidário da entidade. “As Amigas da Esperança são grandes voluntárias nossas desde o início. Esse bingo é uma ação que reúne muitas pessoas e tudo que é arrecadado é destinado à Fazenda”, destacou.

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Segundo ele, os recursos obtidos serão aplicados em projetos estruturais em andamento. “Atualmente, estamos com a construção da igreja principal, de uma nova casa e também de um centro de lazer para os acolhidos. Após o evento, vamos definir exatamente como o valor será empregado”, explicou.

A “Tarde Alegre” é uma das duas ações anuais organizadas pelo grupo com o objetivo de fortalecer as atividades da Fazenda da Esperança, que acolhe pessoas em processo de recuperação da dependência de álcool e outras drogas. Além do bingo, os participantes concorrem a brindes diversos, como eletrodomésticos e outros prêmios.

Fundada há mais de quatro décadas em São Paulo, a Fazenda da Esperança é uma instituição ligada à Igreja Católica que atua na recuperação de dependentes químicos, promovendo a reinserção social e a reconstrução de vidas.

Serviço

Evento: Tarde Alegre – Bingo beneficente
Data: 8 de abril
Horário: 16h
Local: Casa de Plácido – bairro de Nazaré, Belém
Ingressos:R$ 70,00

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