Belém ultrapassa 500 mil pessoas vacinadas contra covid-19

Belém já ultrapassou 500 mil pessoas com as duas doses da vacina contra a covid-19, como informou o dirEtor de Vigilância à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cláudio Salgado. "Estamos chegando a 70% da população imunizada com as duas doses", declarou. Como repassou a Sesma, já são quase um milhão e meio (1.448.176) de doses de vacinas contra a doença aplicadas em Belém, conforme o balanço do órgão da Prefeitura Municipal.

Neste sábado (11), foi a vez das gestantes, puérperas e lactantes tomarem a segunda dose da vacina. Jovens nascidos em 2003 também foram vacinados com a primeira dose. Grávida de seis meses, Ketlen Ramos, 19 anos, não escondeu a emoção por estar tomando a segunda dose. "É um alívio, porque essa pandemia mexeu com todo mundo; fiquei com muito medo de ser contaminada", comentou, emocionada. "Vou manter os mesmos cuidados do começo, usar máscara, não sair de casa, não estar em aglomeração, porque o vírus ainda está circulando por ai", acrescentou.

Vacina

Na embarcação Aviso Auxiliar Breves, que fica atracada na praça Princesa Isabel, no bairro Condor, a movimentação foi tranquila. "Esperei muito por este momento, estou muito feliz por ter chegado a minha vez de tomar a 1° dose", disse a estudante Camila Silva Pereira, de 17 anos.

"Hoje, nós tivemos um público de aproximadamente 600 pessoas por aqui. Pela manhã, tivemos um público maior, depois ficou bastante tranquila a movimentação", disse Lilian Silva, enfermeira responsável pelo posto da embarcação.

No Cassazum, foram aplicadas 648 doses, no total. "A movimentação por aqui foi bem tranquila, normalmente fazemos mais de mil doses. Hoje a movimentação foi baixa", falou a enfermeira responsável, Cleise Soares.

A autônoma Scarlett Ferreira, 30 anos, tem duas filhas, a mais nova tem apenas dois meses. Neste sábado, 11, ela tomou a segunda dose da vacina e se sente mais aliviada "Estou muito feliz e grata. Estava muito ansiosa, mas graças a Deus adiantaram a segunda dose", declarou.