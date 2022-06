Mais de mil voluntários da Assembleia de Deus viajam para Melgaço em missão humanitária

Uma caravana com mais de mil membros da Assembleia de Deus viajou nesta segunda-feira (13) para o município de Melgaço, no Marajó. O grupo vai participar do impacto Missionário em Melgaço, missão humanitária que pretende reduzir o índice de pobreza na região, considerado o pior do país, segundo dados do Censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A expedição reúne pastores, líderes de missões com família, jovens e adolescentes e profissionais de diversas áreas como medicina, odontologia, assistência social, psicologia, nutrição, educação. A missão também inclui profissionais autônomos como costureiras, pedreiros, padeiros.

Antes da missionários voluntários partirem, foram saudados com muita música por um grupo de músicos da AD Estrada Nova. Clássicos assmebleianos foram entoados, deixando os tripulantes em constante animação.

A caravana do Impacto Humanitário, em Melgaço, partiu de Belém na noite desta terça-feira, com previsão de chegada no início da manhã de quarta-feira, 14.

De acordo com o IBGE, 15% da população com mais de 15 anos não sabe ler ou escrever em Melgaço.Além disso,

Outra grande parte é analfabeta funcional. Ao todo, são 104 escolas, sendo somente uma de ensino médio. Esse quadro reflete diretamente na produção econômica de Melgaço.

No município, apenas 3,9% da população tem alguma ocupação formal, sendo 53 empresas empregando formalmente somente 1.108 pessoas.

O município tem menos de 4% da população empregada formalmente é mais de 15% da população acima dos 15 anos sabe ler e escrever.

Por isso a igreja Assembleia de Deus, que completa no dia 18 de junho, 111 anos, está levando voluntários para gerar renda, estimular a economia local e ofertar cursos e Workshops profissionalizantes.