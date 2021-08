Mais de 9,3 mil caixas d'água já foram instaladas pela Cosanpa em Belém

O programa “Caixa D´água Para Todos”, do Governo do Estado, já distribuiu e instalou 9.310 caixas d’água em Belém. Mais de 46.500 pessoas já foram beneficiadas, o que representa 84% do total previsto até o início deste mês. O trabalho é executado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

O programa tem a meta de distribuir e instalar 11.060 caixas d’água, beneficiando cerca de 55 mil pessoas, visto que cada caixa tem capacidade para atender uma residência de 5 pessoas por até 24 horas. São atendidos os moradores da Pedreira, Marco, Curió-Utinga, Guamá, Jurunas, Sacramenta, Barreiro, Telégrafo, Terra Firme, Condor, Cremação, Bengui, Mangueirão, Tapanã, Pratinha, Parque Verde, além dos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

A iniciativa é para clientes da Cosanpa classificados como R1 (com até quatro pontos de água em casa) e moradores dos bairros selecionados. Não foi necessário fazer inscrições, já que o cadastro da Cosanpa foi utilizado para identificar os consumidores que se encaixam no perfil. Técnicos sociais foram até a casa dos moradores para verificar se o imóvel tinha condições de receber a estrutura para que a instalação pudesse ser feita de forma gratuita.

O objetivo do "Caixa D’água Para Todos" é melhorar o abastecimento de água para pessoas de baixa renda, sem condições de arcar com os custos de compra e instalação de um reservatório residencial. De acordo com a orientação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todo imóvel deve ter uma caixa d’água que atenda às necessidades da residência por até 24 horas, em casos de manutenção.

“Foi de grande valia esse projeto, principalmente, quando falta água. É uma forma de armazenar, joga direto na nossa tubulação, evitando aquele transtorno de ficar atrás de água, andando com balde pela rua. Isso tudo acaba com a caixa d’água”, explicou Waldiney Tavares, morador do bairro da Pedreira e um dos beneficiados pelo programa.

Elissandro mora no bairro da Pedreira. não tinha caixa d’água em casa e, sempre que o fornecimento de água era interrompido, a família era forçada a recorrer aos baldes para tomar banho e cumprir as tarefas de casa com o que tinham armazenado para emergências. Um reservatório de 500 litros em casa acabou com o problema.

“Falta água e já tem uma reserva em casa, na caixa d’água. Ajuda bastante. No início, eu achei que fosse trote e pensei que eu iria pagar por esse serviço de instalação, mas descobri que não seria assim. Este programa está ajudando bastante pessoas de baixa renda, é muito bom. Está ajudando muito”, afirmou Elissandro Ribeiro, autônomo.