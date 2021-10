Mais de 70 mil pessoas são esperadas nos cemitérios da Grande Belém no feriado de Finados

As prefeituras de Belém e Ananindeua já iniciaram os serviços de limpeza e manutenção nos cemitérios, como roçagem, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas. Além disso, a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb) informa que vem vistoriando e reforçando a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios que estão sob a administração da Secretaria, o de Santa Izabel (Guamá) e São Jorge (Marambaia). Somente na capital, mais de 65 mil pessoas são esperadas em apenas duas necrópoles públicas.

Com as medidas sanitárias mais brandas e o avanço da vacinação, a expectativa de público é alta para este feriado de Finados. A Seurb espera, para este ano, em torno de 45 mil visitantes no cemitério Santa Izabel e 20 mil no cemitério São Jorge. Para isso, a secretaria irá agir em conjunto com as secretarias de Economia (Secon), Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob), Ordem Pública, Guarda Municipal de Belém, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para fiscalizar e orientar a população a evitar aglomerações nas necrópoles e prevenir contra a covid-19. Porém, a prefeitura ainda hesita em dar alguma estimativa de visitas.

Por ser um período intenso de visitação nos cemitérios, a Seurb solicita que o público antecipe as visitações para evitar aglomerações no Dia de Finados, assim como faça uso de máscaras e mantenha o distanciamento social. O diretor do Departamento de Necrópoles (Dane) da Seurb, Lucas Farias, afirma que o objetivo dos serviços é deixar o ambiente mais digno e humanizado para os visitantes. "É um mutirão de limpeza muito importante, não só na aparência, mas implica, também, no tráfego e na acessibilidade de visitação", pontua.

Ananindeua conta com reforço de custodiados da Seap

Em Ananindeua, os serviços estão sendo feitos por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), nos cemitérios São Sebastião, Cidade Nova VIII e Girassol. A iniciativa ganhou um reforço da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que autorizou 25 custodiados do projeto Conquistando a Liberdade para somar ao trabalho dos agentes. Cada dia trabalhado, conta na redução da pena dos custodiados.

"É uma parceria de mão dupla. Tem o atendimento de nossas demandas e eles acabam também sendo beneficiados. Os custodiados colaboram com o trabalho de 10 egressos que um dia foram do projeto Conquistando a Liberdade. Foram absolvidos e através do programa Fábrica Esperança, receberam capacitação e qualificação profissional. Hoje, estão inseridos no mercado de trabalho. É uma virada de página na vida de todos os participantes", explica Marisa Lima, Secretária da Semcat.

Para a titular da Semcat, Marisa Lima, o objetivo dessas ações é para que as pessoas tenham um local acolhedor para prestar as homenagens. "Permite que as famílias que vão visitar os túmulos dos seus entes queridos, encontrem um espaço limpo e seguro para prestarem suas homenagens", conclui.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)