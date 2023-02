Mais de 60 mil estudantes iniciam ano letivo na rede municipal de Belém a partir desta quarta

Esta quarta-feira (1º) marca o começo do ano letivo para oes estudantes da rede de escolas da Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec). São mais de 60 mil alunos matriculados em escolas. A volta das aulas nas escolas municipais estava prevista para o dia 23 de janeiro, mas a Prefeitura de Belém, por meio da Semec e Fundação Escola Bosque, decidiu transferi-la para 1° de fevereiro. Essa medida visou alinhar o calendário letivo da rede municipal de ensino com as unidades conveniadas como Organizações da Sociedade Civil (OSC's) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Pública (OSCIP's) e com a efetivação da posse e lotação dos novos concursados. Esse adiamento não prejudicará o ano letivo, como repassa a Semec.

Entre os estudantes, a expectativa de iniciar as atividades na escola é latente. "Eu gosto muito de estar na escola, gosto de estudar, e, então, quero conhecer a nova professora, se vou poder usar caneta ou lápis, conhecer novos colegas", declara a estudante Alice Ribeiro das Silva, 9 anos de idade, aluna do 4º ano do Ensino Fundamental, que mora no bairro da Pedreira.

A dona de casa Mayara Kimberley e a filha dela, Alice Ribeiro, preparam o material escolas para a volta às aulas em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A mãe dela, a dona de casa Mayara Kimberley da Rocha Ribeiro, 29 anos, também está na expectativa da volta às aulas. Mayara revela que tem orientado a filha para ter calma, prestar atenção nas aulas e não ficar conversando, estudar em casa à tarde. E o maior incentivo para o estudo para Alice vem dela própria. "Eu tenho preguiça de acordar cedo, mas não de estudar, porque, na escola, aprendo coisas novas", diz a menina.

Semec

Até esta terça-feira (31), a rede municipal pública de ensino de Belém possui, no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA), 60.269 estudantes matriculados. O processo de matrícula para vagas remanescentes ainda continua de forma presencial até 24 de maio de 2023, quando fecha o Censo Escolar. Nesta quarta-feira (1º), começa a matrícula presencial das unidades conveniadas (Organizações da Sociedade Civil) que possuem aproximadamente 5 mil vagas entre rematrícula e novas vagas.

A rede municipal de ensino de Belém possui 200 unidades educativas entre espaços próprios (174) e conveniadas (26). A rede se divide entre Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIFs-42), Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs-37), Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS-29), Unidades de Educação Infantil (UEI-28), Anexos (36), Conveniadas (26). As UEIs e EMEIs são exclusivamente para educação infantil.

São 2.975 professores atuando nas salas de aulas da rede municipal de ensino. Nesta quarta-feira (1º), as escolas municipais iniciam as aulas, e somente as unidades conveniadas iniciarão no dia 13 de fevereiro.

"O ano letivo 2023 da rede municipal de educação de Belém inicia cheio de expectativas; primeiro, porque conseguimos fazer a valorização dos profissionais do magistério com o aumento salarial agora em janeiro, já entregamos 17 escolas reformadas e no plano estratégico novas escolas vão entrar em reformas, o que significa valorizar os professores e melhorar a infraestrutura", destaca a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt.

Ela observa que, 2023 é um ano ímpar da avaliação do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). "E nós esperamos fazer muitos projetos para que os estudantes tenham sucesso no ensino-aprendizagem; sabemos dos índices que recebemos pós-pandemia e o desafio agora é desenvolver as crianças e fazer com que elas aprendam a ler e escrever, conheçam os conteúdos necessários para sua formação desde a primeira infância", completa a titular da Semec.

Ananindeua

O ano letivo na rede municipal de Ananindeua começaram em 23 de janeiro. O retorno dos estudantes às aulas tem sido gradual, começando com as turmas de Pré 1 e indo até as turmas do Fundamental II ao longo da semana passada. Foi um período de volta às aulas escalonado, de acolhida aos alunos.

A rede de ensino em Ananindeua reúne 88 unidades escolares, com mais de 41 mil alunos matriculados. As escolas atendem Educação Infantil e Ensino Fundamental II. Atuam na rede 35 pedagogos e 2.022 professores.

“Nós incentivamos aos pais de alunos para que, além do tempo presencial nas unidades escolares, participem das aulas na televisão através do “Educa Ananindeua”, tirando, pelo menos, mais de 30 minutos do seu dia para esse acompanhamento; isso porque a Rede Municipal de Ensino de Ananindeua possui um Movimento chamado “Educa Ananindeua” e um programa televisivo de mesmo nome com conteúdos educativos; o Movimento busca qualificar ainda mais o ensino público do município”, destaca a secretária municipal de Educação de Ananindeua, Leila Freire.

Orientações

Com a experiência de 24 anos de atuação na área da educação, a psicopedagoga Lorena Jacob destaca que neste momento de começo de ano letivo é estrutural se implantar uma rotina. Isso porque quando os meninos e meninas passam um mês ou um mês e meio de férias e desorganizam o que tinham como rotina. "Ou melhor, para aquela criança que nunca estudou também precisa ser implantada a rotina; ter um horário definido, um horário em que o estudante vá se alimentar, vá para a escola, porque ele precisa passar a ter essa rotina e para isso precisa do apoio total da família", pontua Lorena.

Nesse processo inicial da retomada das aulas na escola, os pais são totalmente necessários, porque "eles precisam entender que eles precisam colocar as regras nesse período letivo". Entretanto, como ressalta a psicopedagoga, colocar as regras com firmeza, mas sem agressividade, mostrando às crianças quais são os ganhos de se ir para a escola, o que de novo os estudantes vão entrar em contato, quais as relações novas vão ter.

"Os estudantes, na verdade, devem perceber esses colegas de sala como novas relações, para aprenderem a conhecer, a respeitar; então, essa interação com os colegas de sala é muito importante, enriquece muito a aprendizagem", salienta Lorena Jacob.

O estudante deve dispor de um horário para dar descansar após a escola. Mas, precisa ter um período de estudo, até de forma gradativa, a fim de se criar o hábito de estudo, para o rendimento e os melhores resultados ocorrerem, como ressalta Lorena.