Mais de 500 pessoas foram atendidas na primeira ação social da Ceasa em 2024

Mais de 500 atendimentos foram registrados na noite de quarta-feira (21), durante a primeira ação social de 2024 da Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) no mercado do entreposto. O público teve acesso a serviços de saúde, beleza, estética e cidadania como consultas médicas, testes rápidos de HIV e sífilis, verificação de pressão arterial e glicemia, vacinação, emissão de documentos, atendimento jurídico, massoterapia, corte de cabelo, limpeza de pele e design de sobrancelhas, dentre outros.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Governo do Estado e outros órgãos como Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Defensoria Pública do Estado (DPE), além da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e outros profissionais liberais.

Os tradicionais sopão, chope e biscoitos de casca de goiaba foram distribuídos aos funcionários, caminhoneiros, carapirás (catadores) e permissionários do mercado. Esses produtos são confeccionados pela equipe dos projetos "Banco de Alimentos" e "Cozinha Escola" a partir dos insumos da própria Ceasa.

"Fazemos tudo com muito carinho para entregar aqui, nesse momento que já se transformou em oportunidade de congraçamento e alegria entre todos nós ", disse a gastrônoma Hellen Vinagre.

A massoterapeuta Jaila Torres, que participa desde as primeiras ações sociais da Ceasa, levou outras voluntárias para atender o público presente. " Faço questão de vir me doar, aliviando a esses trabalhadores que têm uma labuta tão desgastante aqui dentro do mercado. Venho com a maior satisfação para que eles tenham acesso a um serviço que vai aliviar sua sobrecarga de estresse e cansaço. E ainda convido minhas amigas para virem participar dessa doação voluntária do nosso trabalho ", declarou.

Até quem estava fazendo compras aproveitou os serviços. Foi o caso do autônomo Alisson Silva, que estava garantindo a feira da semana. "Vim comprar hortifrutis e me surpreendi com essa iniciativa do Governo do Estado aqui na Ceasa. Muito bom isso. É um exemplo a ser seguido. Já consultei, fiz limpeza de pele e agora vou tomar esse sopão que está muito cheiroso", brincou.

O presidente da Companhia de Saneamento do Pará , José Fernando Gomes Júnior, explicou sobre a importância dessa parceira com a Ceasa “A Cosanpa está contribuindo ativamente nesta ação da Ceasa com a doação de 500 copos de água produzida em nossa unidade no Bolonha, reforçando nosso compromisso com a comunidade. Acreditamos que ações como essa desempenham um papel crucial ao proporcionar saúde, cidadania e bem-estar para aqueles que muitas vezes enfrentam desafios para acessar serviços de saúde. A Cosanpa se une a essa ação que impacta positivamente a vida de nossa comunidade", ressaltou.

Segundo o diretor presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, é muito gratificante proporcionar esse atendimento à população. "É uma alegria imensa em contemplar tantas pessoas sendo beneficiadas com uma infinidade de serviços públicos, já que na maioria das vezes, pela sua carga horária de trabalho, elas não têm disponibilidade de tempo para acessar todos esses atendimentos durante o dia. Por isso, a Ceasa faz questão de trazer pra dentro do nosso entreposto o acesso à saúde, beleza, estética e cidadania", salientou o gestor.

Ele explica que essas ações são resultado de grandes parcerias que a cada evento ganham novos reforços. "Em cada mês, a cada nova ação, chegam mais órgãos e profissionais liberais que vêm contribuir com novos serviços para quem nos procura", comemorou.