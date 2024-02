Bairro da Pedreira recebe mutirão de combate à dengue nesta sexta-feira (23)

O bairro da Pedreira receberá nesta sexta-feira (23), a partir das 8h, mais uma etapa do Mutirão de Combate à Dengue. A campanha deve abordar moradores de residências, funcionários de prédios públicos e privados, para que dar orientações, fazer identificações de sintomas e eliminações de focos. O intuito é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a doença.

A campanha ocorre desde o início de 2024. A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretária Municipal de Saúde (Sesma). O primeiro mutirão ocorreu no Bairro do Jurunas, no dia 11 de janeiro e o segundo foi no Barreiro, no dia 19 de janeiro. Outras iniciativas foram feitas no bairro da Marambaia, Guamá, Cremação e nos distritos de Mosqueiro e também em Icoarací. Para a ação, vão ser disponibilizados 65 agentes de combate a endemias e o Corpo de Bombeiros.

Balanço da dengue em Belém

Segundo o boletim epidemiológico do Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), da Sesma, até a última quarta-feira (21), cerca de 133 casos da doença foram confirmados neste ano; 362 casos foram notificados, nos quais 105 estão descartados e 124 continuam em análise. Em Belém, os bairros com mais registros da doença são: Guamá (21), Cremação (14) e Coqueiro (10).