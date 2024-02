Ações sociais da Ceasa em 2024 começam nesta quarta-feira (21); veja como participar

No espaço em frente ao Mercado do Livre Produtor, a partir das 21h desta quarta-feira (21), a Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) iniciará uma programação de ações sociais em 2024. Serviços de saúde, beleza, cidadania e atendimento jurídico serão prestados nesse local que integra a sede do entreposto de abastecimento, na estrada do Murutucum, km 04, s/n, no bairro Curió Utinga.

Em 2023, nas ações sociais realizadas, foram mais de 10 mil pessoas atendidas, entre permissionários, trabalhadores do mercado, carapirás, caminhoneiros e público frequentador da Ceasa.

VEJA MAIS

O evento abordará a temática do "Fevereiro Laranja/Roxo" de combate ao lúpus, fibromialgia, mal de alzheimer e leucemia. Confira os serviços de saúde oferecidos:

Atendimento com ginecologista;

Atendimento com clínico geral;

Atendimento com pediatra;

Atendimento com nutricionista;

Atendimento com enfermagem;

Massoterapia;

Testes rápidos de hepatite B e C;

Testes rápidos de sífilis e HIV;

Vacinação (covid, HPV e tríplice viral).

A programação também conta com serviços de beleza e estética. Entre eles:

Corte de cabelo;

Limpeza de pele;

maquiagem.

Já nas ações de cidadania, o público pode contar com:

Emissão de título de eleitor;

CPF;

Carteira de trabalho digital;

Encaminhamento para segunda vias de certidão de nascimento, casamento e óbito;

Atendimento jurídico.

Serviço extra

Haverá também a distribuição do tradicional sopão e chope preparados pela equipe dos projetos "Banco de Alimentos" e "Cozinha Escola" com os hortifrutis da própria Ceasa.

Quem pode participar da ação da Ceasa?

Podem buscar os serviços, os trabalhadores, permissionários, carapirás, caminhoneiros e público que frequentam o mercado, terá como parceiros a Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cosanpa e Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), além de outros profissionais liberais.