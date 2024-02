PSM da 14 fica sem luz na tarde desta terça-feira (20) e afeta atendimentos, reclamam pacientes

Uma queda de energia deixou os pacientes e profissionais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, também conhecido como PSM da 14, sem o fornecimento de energia elétrica durante a tarde desta terça-feira (20).

Pacientes e acompanhantes registraram o apagão. (Reprodução / Redes sociais via Whatsapp)

Stephane da Silva, que acompanha o marido dela, Alexandre da Silva, 40 anos, cardiopata que está passando mal e com falta de ar. "O meu marido estava na sala de Raio-X quando faltou a energia. Foi uma gritaria no hospital!", destacou a acompanhante do paciente. Alexandre aguarda por um médico para ser atendido na unidade hospitalar.

Stephanie também comentou que o ambiente ficou caótico desde que a falta de luz começou: "Tá um transtorno aqui".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde nega o fato: "A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que não procede a informação da falta de energia elétrica no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Quando acontecem imprevistos na área, que causam a interrupção no fornecimento de energia elétrica, os geradores de energia da unidade são imediatamente acionados. O HPSM Mário Pinotti conta ainda, com aparelhos de suporte que possuem baterias próprias com autonomia para mais de 2h de funcionamento.".