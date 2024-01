Bombeiros retiram árvore caída que interditava parcialmente a Estrada da Ceasa

Motoristas que trafegavam pela estrada que dá acesso à Central de Abastecimento do Pará (Ceasa-PA), no bairro do Curió-Utinga, em Belém, na noite deste domingo (7), tiveram que desviar de uma árvore que, segundo relato de transeuntes, teria caído devido às fortes chuvas, e interditava parcialmente a via. O vendedor de frutas Marinaldo Santos, de 53 anos, que trafegava rumo à Ceasa, foi um deles.

Ao se deparar com os galhos no chão, o vendedor parou sua kombi que usa para transportar frutas. À reportagem, ele relatou ter pensado que o galho era uma possível estratégia de assalto, o que, segundo ele, seria frequente. “Faço esse percurso há 15 anos, posso dizer que conheço bastante essa estrada. Pensei que era um galho colocado intencionalmente para fechar a via, e já iria retirá-lo”, disse.

Por volta das 21h30, o Corpo de Bombeiros chegou no local para remover o vegetal, após serem acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). “Nos foi repassado esse registro há cerca de 30 minutos e pudemos constatar que, de fato, estava interditando parte da via, que costumeiramente tem um fluxo intenso de veículos durante a noite”, afirmou o tenente Gurjão, oficial responsável.

A remoção da árvore na via foi rápida, durando apenas cerca de 10 minutos. De acordo com o tenente, neste período de chuva, há diversos registros de queda de árvores na Grande Belém. “Neste caso, como ela estava em uma pista, era algo que poderia gerar algum acidente. Também tivemos pela manhã um caso em Ananindeua de uma árvore que caiu sobre uma residência”, informou.