Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mais de 500 agentes vão reforçar a segurança no Global Citizen Festival em Belém

Operação da Segup terá aeronave, 100 viaturas e centro de controle no Mangueirão

Laura Serejo*
fonte

Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) (Foto: Carlos Tavares / Ag. Pará)

Mais de 500 agentes de segurança estarão mobilizados neste sábado (1º), durante o Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O evento será no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) e deve reunir cerca de 47 mil pessoas para assistir aos shows de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Seu Jorge, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay.

O festival contará com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado no setor de camarotes do Mangueirão, responsável por centralizar as decisões e coordenar as forças de segurança. O espaço vai monitorar imagens de cerca de 800 câmeras distribuídas pelo estádio e seu entorno, permitindo respostas rápidas em casos médicos, emergências ou ocorrências.

Participam da operação equipes da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Polícia Federal, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). O esquema inclui 564 agentes, 100 viaturas e uma aeronave de monitoramento.

Trânsito e transporte

A organização prevê a abertura dos portões às 16h e o início dos shows às 17h30. O trânsito no entorno será controlado por equipes da Segbel, Polícia Militar e Detran, com alteração temporária de sentidos e vias.

O BRT e os ônibus metropolitanos terão a frota reforçada ao longo do dia, com saídas dos terminais de São Brás e Maracacuera (Icoaraci). Após o encerramento do festival, haverá transporte gratuito das 0h às 2h de domingo (2).

Portões de acesso e estacionamento

Os acessos ao Mangueirão serão divididos da seguinte forma:

Lado Leste (A):

  • Portão ao lado do BRT — exclusivo para pedestres;
  • Portão ao lado do Ginásio Mangueirinho — veículos e motocicletas;
  • Portão da Alameda Mangueirinho (Planetário) — ônibus e micro-ônibus de comitivas.

Lado Oeste (B):

  • Portões D e F — entrada de veículos e motocicletas (F também terá faixa para pedestres);
  • Portões B e E — fechados;
  • Portão C — exclusivo para veículos de emergência e serviço.

Os tickets de estacionamento foram vendidos antecipadamente para reduzir o impacto no trânsito. A estrutura de acesso contará com tendas e controle de veículos.

De acordo com o secretário da Segup, Ualame Machado, a segurança do evento é tratada como prioridade máxima. “O planejamento integrado abrange diversas áreas cruciais, com policiamento ostensivo, controle de acesso e comunicação eficiente com o público”, afirma.

Ele reforçou que o objetivo é “garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos os participantes e para a comunidade local”.

Durante o evento, haverá patrulhamento preventivo, policiamento montado e motorizado, controle de tráfego e atendimento de ocorrências em tempo real.

Policiamento especializado

O Batalhão de Polícia de Eventos coordena o policiamento no entorno e nas vias de acesso, com apoio de patrulhas a pé, montadas e motorizadas. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) fará sobrevoos de monitoramento.

Também haverá atendimento especializado da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos e da Delegacia da Mulher, disponíveis para registro de ocorrências e casos emergenciais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esquema de segurança

Global Citizen Festival: Amazônia

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

BELÉM

Guamá se prepara para o VII Cortejo Visagento: cultura, memória e resistência em movimento

O Cortejo Visagento chega à sua 7ª edição dialogando diretamente com o contexto da COP30

27.10.25 18h42

BELÉM

Caju realiza a sua 10ª Festividade de São João Paulo II

Com programação litúrgica e cultural, a comunidade comemora também os 10 anos da igreja do seu padroeiro, localizada no bairro da Pedreira

27.10.25 16h43

MAIS LIDAS EM BELÉM

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

DIA DE FINADOS

'Menina da mala': relembre o caso de uma das santas populares de Belém

No Dia de Finados, muitas pessoas visitam o túmulo de Diene Ellen, no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, por solidariedade e até por fé

28.10.25 15h42

TRANSPORTE

BRT Metropolitano inaugura nesta sexta-feira e começa a operar no sábado (01/11)

O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que afirmou que se trata de um novo conceito de transporte, de uma oferta de serviços nova e de linhas novas

28.10.25 13h37

BELÉM

Marinha suspende visitação ao maior navio de guerra da América Latina em Belém; entenda

Desde o dia 18 deste mês, a população poderia ir até o cais da Ocrim, ao lado do Ver-o-Rio, visitar o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico"

27.10.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda