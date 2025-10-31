Mais de 500 agentes vão reforçar a segurança no Global Citizen Festival em Belém

Mais de 500 agentes de segurança estarão mobilizados neste sábado (1º), durante o Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O evento será no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) e deve reunir cerca de 47 mil pessoas para assistir aos shows de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Seu Jorge, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay.

O festival contará com um Centro de Controle Operacional (CCO) instalado no setor de camarotes do Mangueirão, responsável por centralizar as decisões e coordenar as forças de segurança. O espaço vai monitorar imagens de cerca de 800 câmeras distribuídas pelo estádio e seu entorno, permitindo respostas rápidas em casos médicos, emergências ou ocorrências.

Participam da operação equipes da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Polícia Federal, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). O esquema inclui 564 agentes, 100 viaturas e uma aeronave de monitoramento.

Trânsito e transporte

A organização prevê a abertura dos portões às 16h e o início dos shows às 17h30. O trânsito no entorno será controlado por equipes da Segbel, Polícia Militar e Detran, com alteração temporária de sentidos e vias.

O BRT e os ônibus metropolitanos terão a frota reforçada ao longo do dia, com saídas dos terminais de São Brás e Maracacuera (Icoaraci). Após o encerramento do festival, haverá transporte gratuito das 0h às 2h de domingo (2).

Portões de acesso e estacionamento

Os acessos ao Mangueirão serão divididos da seguinte forma:

Lado Leste (A):

Portão ao lado do BRT — exclusivo para pedestres;

Portão ao lado do Ginásio Mangueirinho — veículos e motocicletas;

Portão da Alameda Mangueirinho (Planetário) — ônibus e micro-ônibus de comitivas.

Lado Oeste (B):

Portões D e F — entrada de veículos e motocicletas (F também terá faixa para pedestres);

Portões B e E — fechados;

Portão C — exclusivo para veículos de emergência e serviço.

Os tickets de estacionamento foram vendidos antecipadamente para reduzir o impacto no trânsito. A estrutura de acesso contará com tendas e controle de veículos.

De acordo com o secretário da Segup, Ualame Machado, a segurança do evento é tratada como prioridade máxima. “O planejamento integrado abrange diversas áreas cruciais, com policiamento ostensivo, controle de acesso e comunicação eficiente com o público”, afirma.

Ele reforçou que o objetivo é “garantir um ambiente seguro e tranquilo para todos os participantes e para a comunidade local”.

Durante o evento, haverá patrulhamento preventivo, policiamento montado e motorizado, controle de tráfego e atendimento de ocorrências em tempo real.

Policiamento especializado

O Batalhão de Polícia de Eventos coordena o policiamento no entorno e nas vias de acesso, com apoio de patrulhas a pé, montadas e motorizadas. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) fará sobrevoos de monitoramento.

Também haverá atendimento especializado da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos e da Delegacia da Mulher, disponíveis para registro de ocorrências e casos emergenciais.