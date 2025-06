Mais de 50 mil passageiros devem passar pelo aeroporto internacional de Belém no feraido

Os Aeroportos Internacionais de Belém (PA) e Macapá (AP) devem registrar movimentação intensa durante o próximo feriado prolongado. Entre os dias 18 e 22 de junho, cerca de 60 mil viajantes devem ser atendidos nos 453 voos regulares programados para o período nos dois empreendimentos.



Na capital paraense, cerca de 52,5 mil clientes são esperados, entre embarques e desembarques em 400 voos. A previsão é de estabilidade quando em comparação ao movimento do mesmo feriado em 2024.



Já na capital amapaense, a expectativa é de que 7,6 mil viajantes circulem pelo Aeroporto Alberto Alcolumbre em 53 operações programadas durante o período, o que representa crescimento de 16,7% no fluxo de passageiros e de 29,2% na movimentação de voos, quando em comparação com o mesmo recorte de tempo no ano anterior, quando o registro foi de 6,5 mil passageiros e 41 chegadas e partidas.



Neste ano, estão previstos voos das companhias aéreas Azul, Gol e Latam para destinos como Belém (PA), Brasília (DF) e São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos).



Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a concessionária vem implementando investimentos para garantir experiências de viagem cada vez mais seguras, confortáveis e eficientes. “Os resultados obtidos nos últimos meses nos Aeroportos Internacionais de Belém e Macapá demonstram o potencial turístico e econômico existente na região norte do país. Para tornar esses empreendimentos ainda mais atrativos, estamos promovendo investimentos em melhorias que ampliam o conforto e a comodidade dos clientes, ao mesmo tempo em que fortalecem a capacidade, a segurança e a eficiência das operações aéreas. Acreditamos que este é o início de um novo capítulo para a mobilidade aérea na região”, afirma.

