Mais de 42 mil consultas foram realizadas na Policlínica Metropolitana

Entre os meses de janeiro a 17 de dezembro de 2021, a Policlínica Metropolitana, em Belém, registrou 42.499 mil consultas médicas com a equipe multiprofissional da unidade, formada por fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. Os atendimentos fazem parte dos Programas Triagem Pós-Covid e Pré-Operatório Rápido, realizados de forma espontânea, sem a necessidade de encaminhamento da Central Estadual de Regulação do Estado.

No Programa Pré-Operatório Rápido, foram feitas 13.891 consultas médicas, sendo destas, 5.624 com anestesiologista, 8.019 na cardiologia e 248 pediátricas. Já no Programa Triagem Pós- Covid, foram feitas 24.284 consultas médicas, destas, 22.085 na clínica médica e 2.199 na pediatria. Entre as especialidades da equipe multiprofissional, a unidade realizou 1.356 pessoas no atendimento de fonoaudiólogo, 868 na nutrição e 2.100 na psicologia.

Para o secretário estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho, o alto quantitativo de consultas na população paraense é resultado de estratégias eficientes do Governo do Estado. “A Policlínica Metropolitana foi criada estrategicamente para ser uma Central de Diagnóstico de média complexidade, garantindo o acesso da sociedade a uma série de profissionais da saúde especializados. Os programas são, também, uma iniciativa ousada do Governo, a qual coloca os pacientes para fazer consultas e exames em apenas um lugar, para que sejam direcionados para modalidade cirúrgicas, ou para rastreio de sequelas pós-Covid”, destacou.

Para marcação de consultas e exames, é necessário agendamento exclusivamente pelos canais eletrônicos da Policlínica. São feitos através dos canais eletrônicos: WhatsApp (91) 98521-5110 ou pelo e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br. Portanto, o serviço de marcação dos atendimentos não é realizado presencialmente na unidade, dando a possibilidade de o usuário fazê-la de qualquer lugar do estado.

“A Policlínica atende pacientes oriundos de muitos municípios, e temos como objetivo auxiliar na assistência e resolutividade, ofertando à população atendimentos com equipe multidisciplinar que viabiliza o diagnóstico e conduta para atender pacientes e a conduta terapêutica adequada a cada paciente/usuário da rede de saúde pública do estado”, detalhou a diretora executiva da Poli Metropolitana, Liliam Gomes.

