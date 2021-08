Mais de 326 mil pessoas estão com a segunda dose de vacina anticovid em atraso no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, até esta sexta-feira (13), 98.650 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da CoronaVac, 188.786 ainda não tomaram o segundo imunizante da AstraZeneca e 38.591 ainda não tomaram a segunda dose da Pfizer. No total, de acordo com a Sespa, 326.027 pessoas estão com a imunização atrasada em todo o Estado do Pará.

Mais uma etapa do calendário da vacinação contra a covid-19 foi concluída nesta sexta-feira (13), em Belém. Pessoas que haviam tomado a primeira dose da Pfizer, nos dias 16, 27 e 28 de maio, ou estavam agendadas para o retorno até 18 de agosto, tomaram a segunda dose do imunizante nesta sexta-feira (13). Idosos nascidos até 1961, que ainda não haviam tomado nenhuma dose, puderam iniciar a imunização. Pessoas com a segunda dose atrasada da Pfizer também tiveram mais uma oportunidade. Ao todo, na capital, 25 pontos atenderam o público-alvo do dia.

Para os profissionais de saúde, quando se completa mais uma etapa de imunização, há a sensação do dever cumprido. Esse é o sentimento da coordenadora do ponto de vacinação do clube Cassazum, no bairro do Marco, Gisele Bemuyal. “É sempre uma alegria para nós, profissionais de saúde, finalizar mais uma etapa do calendário de vacinação e perceber que as pessoas se sentem mais seguras a partir de agora”, considerou a coordenadora.

No Cassazum, as pessoas demonstraram satisfação em completar a ciclo vacinal. O professor Malcon da Silva, de 28 anos, disse que agora, com a segunda dose, se sente mais seguro. “É um sentimento de realização, felicidade e alívio poder receber essa outra dose. Devemos enaltecer o SUS por todo o trabalho realizado até aqui. A partir de agora, me sinto mais seguro para ir ao trabalho e realizar outras atividades com mais segurança”, comemorou o professor.

Mesmo agora tendo completado o ciclo vacinal e se sentindo mais seguro, o docente fez ressalvas. “É importante sempre destacar que a pandemia continua. Muitas pessoas que tomam segunda dose têm a falsa sensação de que já estão 100% protegidas. A vacina não impede que a pessoa de contrair o vírus, mas sim possibilita que o sistema imunológico possa reagir de forma mais eficaz em relação à doença. Portanto, os cuidados devem ser mantidos, como o uso de máscaras e evitar aglomerações, afirmou o professor.

O sentimento de se manter os cuidados necessários, mesmo após a segunda dose, é compartilhado pela aposentada Edina Bagot, de 58 anos. “Todos os protocolos médicos devem ser mantidos. O vírus continua circulando. Por isso, as pessoas devem tomar a segunda dose e voltar para casa com a responsabilidade de que precisam continuar usando máscaras e álcool em gel e seguir com as outras recomendações dos profissionais de saúde”, ponderou Edina Bagot.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Belém tem dois grupos que estão com o esquema vacinal completo avançado. O primeiro é o de idosos, com 201.369 pessoas que já receberam a primeira dose, sendo que 189.859 deste público já receberam as duas doses, com 5,72% ausentes na primeira etapa da vacinação. Entre os profissionais da saúde, 68.519 foram vacinados com o primeiro imunizante e 46.999 com o segundo. Falta aplicar a segunda dose em 21.520 (31,41%) desse público, mas muitos profissionais da saúde estão com a segunda dose agendada para agosto, o que inviabiliza, segundo a Sesma, o fechamento do número final de faltosos desse grupo.