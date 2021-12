Mais de 2.200 propagandas irregulares são retiradas das ruas de Belém

A Prefeitura de Belém já retirou mais de 2.200 faixas e placas irregulares espalhadas pela cidade, de janeiro a outubro deste ano, e um total de 371 placas, 255 faixas e 1.658 banners. A ação tem sido diária e cabe ao Núcleo Setorial do Código de Posturas, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). Com informações da Agência Belém.

O diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas da Seurb, Jacintho Campina, informou que a Seurb está atenta para evitar que a cidade sofra com a poluição visual. "Nós precisamos fazer este trabalho diariamente para evitar que as pessoas usem as ruas e as calçadas, de acordo com aquilo que lhes interessa e que lhes convém", destacou ele.

Jacintho Campinha explicou, ainda, que as ações de ordenamento para retirada de propagandas irregulares das vias públicas e faixas de festas vêm ocorrendo em todos os bairros da cidade, em dois turnos, pela manhã e à tarde. Segundo ele, a Seurb também orienta as pessoas sobre a retirada e regularização de objetos, faixas e banners colocados de maneira irregular.

"Nós somos preocupados com a acessibilidade em primeiro plano, e em segundo plano com a questão do visual, com a questão da poluição, de uma maneira geral, pela cidade", afirmou Jacintho Campina.

Ele informou que parte deste ano de 2021, a Seurb trabalhou para retirar placas, faixas, banners e outras formas de publicidade colocadas de maneira irregular e provocando poluição visual. "Muitas vezes atrapalha os pedestres e dificulta a acessibilidade”, disse o diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas.

A Prefeitura de Belém informou que as secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma), de Urbanismo (Seurb) e a de Economia (Secon) podem auxiliar as pessoas interessadas em trabalhar e utilizar esses tipos de publicidade.

SERVIÇO

As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo número (91) 3039-3707 ou via Whatsapp (91) 98418-3491, das 8h às 13h. Também é possível formalizar a denúncia, por escrito, na sede da Seurb, na avenida Governador José Malcher, nº 1622, no bairro de Nazaré, em Belém. O denunciante não precisa se identificar, mas necessita informar o endereço correto do local para fiscalização.