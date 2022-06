Mais de 120 voluntários encenam a chegada dos fundadores da Assembleia de Deus a Belém

Na manhã desete sábado (18), na Escadinha do Porto, em Belém, mais de 120 voluntários participaram da reconstituição teatral que reconta a chegada à capital dos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus. O episódio histórico foi em 19 de novembro de 1910, quando a dupla partiu de Nova York após ter recebido em profecia a ordem para pregar o evangelho num lugar chamado Pará.

A programação teatral começou por volta das 9h. Neste ano, os pastores Wellington Brito e Gabriel Souza foram os missionários que lideraram o elenco. Os espectadores puderam ver os missionários desembarcando, sentando para almoçar, tendo um primeiro contato com a riqueza de frutos que a região oferece. O coretjo seguiu para a Avenida Presidente Vargas.

Em 2011, foi realizada a primeira edição do teatro, por ocasião das comemorações do centenário da Igreja. Pela tradição e por atrair mais de 50 mil pessoas de todo o Brasil, a encenação foi decretada em 2018 como Patrimônio Cultural, Histórico e Turístico do Pará e faz parte da programação no calendário oficial de eventos do estado.

A reconstituição é uma das principais programações do aniversário de 111 anos da Assembleia de Deus, fundada em 18 de junho de 1911. Em 2022, para relembrar a data histórica, a Igreja promoveu uma série de eventos desde o início de junho, com casamento coletivo, ação humanitária em Melgaço, cultos e a encenação da chegada dos pioneiros a Belém.

Na noite deste sábado (18), ainda será realizada a grande celebração dos 111 anos e, no dia 21 de junho, o encerramento das comemorações. Ambos os eventos serão às 19h, no Centenário Centro de Convenções.