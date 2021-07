Mais de 1.600 famílias já receberam o título definitivo de propriedade em Ananindeua

Cerca de 50 famílias do bairro do Curuçambá receberam o título definitivo de propriedade. Cerca de 1.619 famílias já foram beneficiadas pelo programa Ananindeua Legal, que realiza Regularização Fundiária Urbana (REURB) no município. A entrega aconteceu na última terça-feira (13), em uma igreja do bairro. Na ocasião, esteve presente o prefeito Daniel Santos, que garantiu aos moradores da Comunidade Jardim Cidadania que em breve as ruas também serão asfaltadas e os postes ganharão iluminação em LED.

Desde janeiro, a instituição já entregou títulos aos moradores da Área dos Correios (em Águas Lindas), Comunidade Jardim Lago Azul, Ocupação do V e quadra da Cidade nova VI (no Coqueiro), Campo do Maguari (no Maguari) e na Comunidade Jardim Cidadania (no Curuçambá).

Até o final de julho, a previsão é de que 3.500 títulos definitivos sejam entregues para a população e até 2024 busca beneficiar 50 mil famílias. Cerca de 9 mil lotes divididos entre os bairros: Jaderlândia (3.895 lotes); Guanabara (300 lotes) ; comunidade Guerreiros de Jeová, bairro Icuí (1.219 lotes); Jardim Cidadania, bairro Curuçambá (53 lotes); Comunidade Elo Perdido, no bairro Distrito Industrial (665 lotes); Comunidade Carlos Marighella, no bairro do Aurá (2.026 lotes) e na Comunidade Nova Esperança, no bairro do 40 Horas (1.625 lotes).

“Essa ação é uma questão de cidadania, a entrega desses documentos é de grande importância para o município e para as famílias beneficiadas que estão regularizando seus imóveis sem gastar nada. Vamos continuar trabalhando para que toda semana possamos ter sempre novas entregas aos moradores de Ananindeua, seja na área da saúde, educação, saneamento e infraestrutura ou em habitação”, relata o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

O morador Cleton Santos, esperava a posse há mais de 30 anos.“É uma satisfação e um dia de festa muito grande receber este documento. Ele vai garantir a legitimidade da posse do nosso terreno. Isso não é só um título, mas o resgate da nossa dignidade e autoestima. Agora podemos falar e gritar pra todo mundo que somos donos, proprietário de nossa casa. Tô muito feliz”, comemora.

(Bruna Ribeiro, estagiária, com supervisão de Victor Furtado - Coordenador do núcleo de Atualidades)