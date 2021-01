Mais cinco pacientes do Amazonas foram cadastrados para receber atendimento médico em Belém

Os pacientes do estado do Amazonas que foram acometidos pela Covid-19 continuam chegando à capital paraense para receber atendimento médico de urgência. As transferências foram iniciadas ainda na segunda-feira, 18, logo depois que o estado do Amazonas anunciou crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais da localidade, que resultou em dezenas de mortes por asfixia.



A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que recebeu na terça-feira, 19, seis pacientes do Amazonas que foram direcionados para leitos de UTI no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. Nesta quarta-feira, 20, também foram cadastrados, e já tiveram as reservas confirmadas, outros 5 pacientes sem previsão de chegada confirmada.



O Amazonas registrou até o momento 115 transferências de pacientes que estavam hospitalizados em unidades de saúde e foram encaminhados para tratamento em hospitais dos estados do Acre, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Pará e Goiás. As pessoas acometidas pela Covid-19 que precisaram de transferência foram trazidas para o Pará em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), que foram adaptadas para esta finalidade. Todos os pacientes vieram com um acompanhante.



O governo do Pará por meio de nota afirmou que o hospital de campanha de Belém tem capacidade para até 420 leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram disponibilizados trinta leitos, sendo dez leitos de UTI e vinte leitos clínicos para receber a demanda do Amazonas.