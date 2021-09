Mais 153.270 mil doses de vacina contra covid-19 chegam ao Pará

O Pará recebeu, na tarde desta quinta-feira (16), a 83ª remessa de vacinas contra a covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde: mais 153.270 mil doses da Pfizer. Essa é a segunda remessa de vacinas contra a doença recebidas pelo Estado só nesta quinta-feira.

Sobre a chegada dessa nova remessa, o secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho, explica que o Estado avança na imunização da população. “Já estamos há quase oito meses com a campanha de vacinação. Já conseguimos muitos avanços, mas precisamos continuar empenhados em imunizar todos os paraenses. É um direito da nossa população concluir seus esquemas vacinais”, afirma.

Para isso, o Governo do Estado tem se empenhado na distribuição das doses de forma rápida e segura. “Por isso, pedimos sempre que todos façam a sua parte e fiquem atentos aos calendários de vacinação dos municípios e não percam a oportunidade de se vacinar”, ressalta o titular da Sespa.

A Sespa recomenda que as vacinas dessa remessa da Pfizer sejam utilizadas para reforço vacinal em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas (com redução da capacidade de resposta do sistema imunológico), isto é, com câncer, HIV ou que receberam transplante, por exemplo.

A equipe técnica da Sespa já trabalha no planejamento de distribuição e logística de entrega das doses aos Centros Regionais de Saúde. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado, o envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). As estratégias de aplicação serão definidas pelas Secretarias Municipais de Saúde.

Vacinas

Com mais essa remessa, o Pará totaliza agora 9.752.290 milhões de doses de imunizantes recebidos e destinados à população paraense, das quais, 3.338.590 são da CoronaVac/Sinovac; 3.806.550 da Oxford/AstraZeneca; 2.468.700 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

A Sespa informa que até às 15 horas desta quinta-feira (16), o Pará já havia aplicado 6.995.021 milhões doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 4.291.548 milhões foram primeiras doses e 2.703.473 milhões correspondem à segunda dose dos imunizantes. Informações sobre a vacinação no Pará são encontradas na página do Vacinômetro.