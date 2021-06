Maioria de alunos agendados não comparece para solicitar meia-passagem

Setenta por cento dos estudantes agendados para obter a primeira via da meia passagem estudantil não têm comparecido ao Mercado de São Brás a fim de dar continuidade ao pedido do cartão Passe Fácil. O alerta é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), informando que esse posto de atendimento já atendeu, até agora, 1.548 alunos, mediante agendamento, os quais estão apenas aguardando receber o cartão.

“O cadastro foi iniciado em 10 de maio, e todos os dias estamos com agendamento de 280 usuários”, explica a coordenadora de Atendimento ao Usuário (COAU), Patrícia Ellen Conceição. Patrícia é quem ressalta que a maioria dos agendados não têm comparecido ao Mercado de São Braz, para encaminhar o Passe Fácil.

Ela destaca que as escolas e os alunos devem se empenhar no cumprimento dos trâmites e dos prazos necessários, para não prejudicar o processo de cadastramento da meia passagem.

Matriculados

Desde maio, a SeMOB deu início ao processo de cadastramento para meia passagem estudantil, referente ao ano de 2021. Foi enviado um ofício circular às escolas das redes municipal, estadual, federal e particular, para que elas informassem, na plataforma Passe Fácil, a relação de alunos regularmente matriculados em 2021. De acordo com a Superintendência, cerca de 700 escolas devem enviar à Semob essa relação. Até agora, aproximadamente 350 escolas repassaram a informação, ou seja, cerca de 50% do universo de escolas credenciadas junto à SeMOB ainda não encaminharam os dados, impossibilitando o atendimento aos estudantes.

A partir do envio da relação dos alunos regularmente matriculados, a solicitação da 1ª via da meia passagem é feita por meio de agendamento, pelo aluno, no site Passe Fácil. No dia e hora agendados, para efetivar o seu cadastro, o aluno deverá comparecer ao posto de atendimento no Mercado de São Braz. Finalizada esta etapa, o aluno recebe um protocolo de atendimento com a data de recebimento do cartão Passe Fácil.

Já os demais serviços, 2ª via de meia passagem, 1ª e 2ª vias do passe sênior e 2ª via do passe especial, são realizados sem a necessidade de agendamento, no Mercado de São Braz, de 8 às 16 horas.