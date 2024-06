Mãe 'dá a vida' em apresentação de miss caipira da filha e viraliza; VÍDEO

Um vídeo que viralizou no TikTok emocionou a web com a fofura e dedicação de uma mãe paraense que deu tudo de si para que a apresentação da filha na festa junina da escola fosse perfeita. A mãe, identificada como Karla Amorim, foi filmada ajudando na coreografia, gritando, animando o público e até mesmo estourando confetes durante a performance de miss caipira da filha, Ana Alice.

"Fui para a apresentação junina do meu filho na escola e durante o concurso de misses eis que tinha uma mãe dedicada que roubou a cena", diz a legenda do vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais. Karla Amorim comentou na publicação, agradecendo pelo registro e enaltecendo a filha. "Obrigada pelo registro lindo, ela gosta muito de dançar e se apresentar e a gente faz o impossível pelos filhos. Ela arrasou demaissssss!!!! Tô emocionada com o registro!!!!", escreveu a mãe.

Karla Amorim também detalhou a produção da dança de Ana Alice, que se apresentou ao som da música "Pará Belém", da Banda Calypso. "Paguei coreógrafo, rodei o 'veropa' atrás de uma bandeira do Pará, comprei cabelo, vendi voto, mas tudo por ela gostar muito disso", disse a mãe.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)