Madeireiro é preso após subtrair madeira apreendida pelo Ibama

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada deste domingo (6) por agente da Polícia Federal após ser flagrado enquanto retirava parte de uma carga de madeira de um porto em Belém. Conforme as autoridades, o porto seria de propriedade do acusado e foi alvo da Operação Porto Amazônia, deflagrada pelo Ibama e pela Polícia Federal na última sexta (4). A madeira ilegal, que havia sido deixada no local após ser apreendida, estaria sendo levada para outro local em um caminhão.

VEJA MAIS

Ao chegar no porto, após receber a denúncia, a Polícia Federal flagrou o suspeito e alguns funcionários carregando o caminhão com as tábuas de madeira. Após ser indagado, o acusado confessou o crime e alegou ter ciência da apreensão das madeiras, assim como da ilegalidade. No entanto, relatou aos agentes que não ‘queria ficar no prejuízo’ e que por esse motivo estaria levando a carga. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Operação Porto Amazônia

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ibama, deflagrou a Operação Porto Amazônia, na última sexta (4), com o objetivo de identificar portos particulares em que ocorrem o transporte e o comércio de madeira ilegal no Pará. Durante a operação, a 33ª realizada pela PF contra crimes ambientais na região este ano, foram apreendidos mais de 450 metros cúbicos de madeira.

Nos locais alvos da ação foram identificados maquinários utilizados em crimes ambientais, assim como cargas de madeira sem documentação de origem ou autorização para o transporte e comércio. O produto seria oriundo de desmatamento ilegal da Ilha do Marajó e região, e teria como destino o Nordeste do país. Três suspeitos foram ouvidos e liberados e poderão responder por comércio ilegal de madeira e recepção qualificada, dentre outros delitos.