PF prende homem em flagrante e fecha duas serrarias irregulares em Inhangapi

Uma pessoa, de identidade não revelada, foi presa pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (25), durante a operação Beira Rio, realizada no município de Inhangapi, no nordeste do Pará. Na ação, a PF, em conjunto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) e Força Aérea Brasileira, fechou duas serrarias e apreendeu cerca de 450 metros cúbicos de madeira. Segundo a polícia, o intuito do trabalho é identificar e fiscalizar pontos de comércio e transporte ilegal de madeiras na região.

As equipes fizeram incursões em duas serrarias localizadas à beira do rio Guamá e funcionavam sem autorização dos órgãos competentes. Foram encontrados maquinários utilizados na prática criminosa e madeira sem documentação de origem ou autorização para transporte e comércio. A prisão em flagrante foi de um homem pelo crime de receptação, que também foi autuado pelo crime de comércio e transporte ilegal de madeira.

Os responsáveis pelos crimes ambientais de comércio e extração irregular de madeira foram identificados durante a ação. As equipes também desmontaram as estruturas onde funcionavam as serrarias. A madeira apreendida pela Semas foi destinada, com o fim de guarda e depósito, para a Força Aérea Brasileira.

A Polícia Federal irá instaurar um inquérito para que cada pessoa identificada por envolvimento nos crimes seja responsabilizada.