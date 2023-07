Crime ambiental: PRF, PF e Ibama apreendem 160 m³ de madeira irregular em Anapu (PA)

Em fiscalização no município de Anapu, na região do Xingu, no estado do Pará, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apreenderam na sexta-feira (14) cerca de 160 m³ de madeira em toras. Essa carga estava sendo transportada ilegalmente, quando se deu a apreensão.

Por volta das 2 horas da madrugada, as equipes fiscalizavam áreas onde possivelmente estariam ocorrendo ilícitos ambientais. Em um dos pontos de desmatamento, abordaram um caminhão carregando algumas toras de madeira. Durante a abordagem, o condutor afirmou que não possuía nenhum tipo de documentação referente ao transporte da carga.

Comboio

Enquanto o procedimento fiscalizatório perdurava, foi possível identificar que mais veículos de carga, também realizando o transporte de toras de madeira, se aproximavam, com exceção de um, que estava carregando um maquinário para, aparentemente, colocar as madeiras nos caminhões.

Com isso, a fiscalização avançou para uma abordagem conjunta ao comboio. Nenhum condutor apresentou documentação do transporte da carga, que, ao final, contabilizaram 09 (nove) caminhões toureiros, sendo 08 (oito) carregados com 20 m³ de toras de madeiras cada (totalizando 160 m³) e um com o maquinário.

Foram apreendidas espécies variadas de madeira do tipo maçaranduba, amarelão e jatobá. Em apoio aos órgãos federais, a equipe da PRF realizou a identificação de todos os veículos em questão, a fim de constatar se havia algum tipo de adulteração nos elementos identificadores. A princípio, nenhum indício de adulteração foi constatado.

Diante dos fatos, após os trâmites necessários, a carga foi apreendida e os equipamentos e veículos utilizados no crime ambiental foram inutilizados.