Mãe e filho continuam hospitalizados após incêndio destruir a casa da família

Um incêndio destruiu uma casa e deixou mãe e filho feridos, no bairro da Sacramenta, em Belém. Agora, a família precisa de ajuda para reconstruir o lar. Com queimaduras pelo corpo, mãe e filho estão internados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. O incêndio ocorreu na madrugada de sábado (23). Hirlan Lopes Barbosa, de 40 anos, contou que, na sexta-feira, saiu com a esposa e o filho para comer uma pizza. E, em seguida, foi trabalhar, o que faria até tarde. Ele é motorista do aplicativo de mobilidade urbana Quick Trip, do Grupo Liberal.

Às 4 horas da madrugada, um homem passou, de carro, em frente à residência do casal, na passagem Santos Dumont, e começou a buzinar. Estava pegando fogo no ar-condicionado da residência. “O ar tava fazendo barulho diferente. Quem liga sou eu e, depois, desligo. Nunca imaginei que ia pegar fogo”, contou Hirlan, acrescentando que o sono de sua esposa é muito profundo. Em certo momento, a esposa dele, Elaine Furtado de Oliveira, de 37 aos, se levantou e saiu desesperada de dentro de casa, que estava pegando fogo. Há dois compartimentos no imóvel. A cama do casal e o berço do filho, Heitor, que fará dois anos agora em novembro, ficam bem próximas de onde o fogo começou.

“Foi um desespero. 'Cadê a chave?' Como entra de novo na casa, que tem dois compartimentos? Um é um pátio pequeno. Não tinha como entrar mais”, contou. Os vizinhos tentaram arrombar o cadeado, que fica pelo lado de entro. E usaram uma pernamanca. “Abriram dois palmos. Saiu primeiro meu filho e, depois, ela”, contou Hirlan, que, quando o fogo começou, estava trabalhando de madrugada. Ao chegar na casa, havia três viaturas do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros conseguiram retirar os dois cachorros criados pela família e que ficaram entre a pia e máquina de lavar. “A Mel tá grávida, mas melhorando. O Bob tá com as costas queimada e recebendo assistência”, disse.

“E o pessoal falou: tua mulher foi toda queimada com teu filho para o Metropolitano, para onde eu fui imediatamente”, afirmou. “Deus salvou a minha família e os médicos também”, completou. A criança ainda está com o olho um pouco inchado, pois queimou mais o rosto dele. A esposa teve queimaduras de terceiro grau. “Os médicos me disseram que, até segunda-feira, o corpo dela ainda tava queimando”, contou. A família perdeu geladeira, fogão, máquina de lavar, TV, cama, cômoda do filho, micro-ondas. Quem puder ajudá-los pode falar com Hirlan pelo número +55 91 8379-5358 (WhatsApp).