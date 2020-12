Luta contra o câncer vira rede de solidariedade na internet

Há um ano e quatro meses, a vida do jurunense Jean Paulo Pereira, de 31 anos, virou de cabeça para baixo. Isso porque ele sempre foi um rapaz atento para a própria saúde, ativo, focado em uma alimentação adequada com acompanhamento de nutricionista e assíduo na academia. "Além disso, fui remador do Clube do Remo. Então imagina o baque que foi saber que eu estava com câncer? Foi muito triste. Não acreditei", conta ele, que teve que abandonar o emprego como motorista para se dedicar ao tratamento. Até quinta-feira (10), quando teve alta, ele estava internado no Hospital Ophir Loyola por conta de consequências renais da quimioterapia que mal deixavam ele se alimentar. Está melhor agora. Ele se recuperou rápido pois está de olho no próximo desafio: conseguir 48 frascos do remédio Adcetris (bentruximab vedotin), a 22 mil reais a unidade.

Duas opções estão no horizonte: conseguir o medicamento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), com uma liminar na justiça, ou arrecadar 1 milhão de reais com a ajuda de familiares, amigos que ele já conhece e futuros amigos que ele ainda não conhece. "Minha tia fez essa campanha para ajudar no tratamento, que é longo. Também preciso fazer um transplante de medula, pelo SUS, mas em São Paulo. O gasto de hospedagem e outras coisas não são cobertos. Minha família inteira tem me dado apoio. Estão inundando as redes sociais", conta Jean, animado com a rede de solidariedade que se formou em volta da cura dele. O linfoma de Hodgkin, que Jean está combatendo, nasce no sistema linfático, composto por órgãos e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células pelo corpo. Desde a década de 70, os índices de mortalidade deste tipo de câncer já reduziram em mais de 60%.

O Adcetris é parte desta redução e é a esperança de Jean, pois tem avançado a passos largos diante dos olhos na medicina mundial. O medicamento é especificamente indicado para o linfoma de Hodgkin. Além de destruir células anticancerígenas, a substância pode permitir o transplante de células-tronco em alguns pacientes inicialmente inelegíveis para o procedimento. O Hospital Ophir Loyola atualmente não possui estoque do medicamento que Jean precisa em caráter de urgência e, portanto, uma ação judicial, já deferida, requereu a compra do Adcetris. O que preocupa Jean é o tempo de espera até lá. "A hematologista que recomendou disse que os resultados mundo afora são positivos e acredita que pode ser a solução no meu caso. Mas ela disse que eu já deveria estar tomando desde o início. Ou que, pelo menos, deveria começar o mais rápido possível", afirma Jean.

Altos e baixos são comuns em tratamentos de câncer e com Jean não foi diferente. O primeiro tratamento que ele fez não deu o resultado esperado. O segundo, que durou longos quatro meses, idem. O terceiro, bem mais agressivo, era dividido em quatro etapas. "Na segunda, vi que não dava mais para continuar. Fiquei muito debilitado. Eu pedi para a médica me encaminhar para uma Tomografia por Emissão de Positróns (PetScan), mas infelizmente o hospital, onde dei entrada em julho, não me atendeu em tempo hábil. Paguei três mil reais em uma PetScan", afirma. O resultado trouxe mais um baque: os procedimentos fizeram o câncer progredir, com um quadro de piora agravado.

Depois do diagnóstico, do cálculo do preço dos remédios e da piora significativa da doença, alguns poderiam imaginar que Jean está desanimado. "Nem um pouco", lembra ele. "Estou confiante na minha cura. Na época, entreguei minha vida a Deus. Hoje sei o propósito de tudo isso. Minha fé ficou fortalecida de ver tanta gente doando, me desejando coisas boas, enviando orações, boas energias e palavras de carinho", avalia ele. Jean conta ainda com uma ajuda especial, diretamente do Polo Norte, solicitada pelo filho dele, o João Victor, de 10 anos. "Ele pediu a minha cura para o Papai Noel de presente de Natal esse ano, acredita? Tenho evitado falar sobre o assunto, mas ele percebe que estou mal. Só não sabe a gravidade", conta ele, meio rindo, meio emocionado. E os planos para quando estiver curado? "Não sei. Fazer meu batismo na Igreja Batista. Só quero agradecer a Deus, todo mundo que ajudou, abraçar todo mundo que esteve do meu lado", prevê.

Ajude o Jean a vencer o câncer

Jean Paulo M Pereira

CPF: 939.527.832-34

Banco: Itaú

Agência: 1573

Conta: 55855 6