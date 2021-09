Longe dos protestos, pessoas aproveitam folga do feriado

No feriado de sete de setembro, dia que lembra a Independência do Brasil, muitas pessoas optaram por aproveitar o dia de folga longe dos protestos e manifestações realizadas em Belém. Passeio com os filhos, prática de exercícios físicos, dentre outras atividades, foram os programas escolhidos por várias famílias na capital paraense.

Para o barqueiro Aciole Mendonça, 62 anos, a melhor opção para um dia de folga é aproveitar tendo algum lazer. Ele escolheu a praça Batista Campos para passear ao ar livre. “Optei por folgar, dar uma volta e aproveitar a manhã, é a melhor coisa que eu faço”, garantiu.

Com a cidade mais tranquila, Aciole garante que fica ainda melhor par passear. “O trânsito está bom, então está muito melhor pra gente se deslocar”, afirmou.

O movimento tranquilo também foi sentido pelos visitantes da Estação das Docas. No começo da tarde, casais e famílias que passeavam pelo local aproveitaram para se refrescar do calor as margens do rio.

Acompanhada dos dois filhos e do marido, Jecione Santos, moradora do município de Ananindeua, foi com a família até o local para curtir a folga do feriado. “A gente já trabalha tanto e todos os dias, quando tem uma folga temos mais que aproveitar”, declarou.

Ela conta que fez surpresa para os filhos sobre o destino do passeio. “Eles ficaram muito felizes quando chegamos e foi super tranquilo, sem trânsito ou engarrafamento”, disse.