Longas filas marcam o início da vacinação neste domingo (16) em Belém

A vacinação deste domingo, 16, começou com grandes filas na capital paraense. Podem tomar a primeira dose da vacina da Pfizer pessoas com comorbidades nascidas entre 1978 à 1979. Esta também foi a segunda chamada para os que nasceram entre 1962 à 1977 e possuem comorbidades. As grávidas e puérperas, com até 45 dias após o parto, que tenham 18 anos de idade ou mais, também estão tendo a oportunidade de se imunizar contra a covid-19

A maioria dos que procuraram o posto de vacinação do Cassazum eram jovens da área da saúde. Algumas pessoas também se digiriram para a Aldeia Cabana, mas precisaram procurar outro local para a vacinação já que o posto está desativado.