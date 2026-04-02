Lojinha Azul é inaugurada em Belém e incentiva empreendedorismo de famílias atípicas
Espaço oferece oportunidade de renda a famílias de pessoas atípicas através do empreendedorismo
A Lojinha Azul, um novo espaço dedicado à inclusão e geração de renda para famílias de pessoas atípicas, foi inaugurada nesta quarta-feira (1º) no Parque Shopping Belém, na capital paraense.
A iniciativa visa proporcionar um ambiente para que esses familiares possam expor e comercializar seus produtos. O projeto atende especialmente àqueles que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, encontrando no empreendedorismo uma via para o sustento familiar.
Variedade de produtos e apoio à inclusão
No local, os visitantes encontrarão uma variedade de itens, como artesanato, acessórios e produtos autorais, todos confeccionados pelos próprios familiares. Além de um ponto de vendas, a Lojinha Azul se propõe a ser um espaço de visibilidade, conscientização e apoio à inclusão social.
A abertura da Lojinha Azul reforça o compromisso do Parque Shopping Belém com ações sociais. O centro de compras se torna uma vitrine para histórias de superação, criatividade e empreendedorismo.
Serviço da Lojinha Azul
- Local: Parque Shopping Belém – 1º andar, ao lado da Riachuelo
- Data de Inauguração: 1º de abril
- Horário de Funcionamento:
- Segunda a sábado: 10h às 22h
- Domingo: 12h às 21h
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