Lojinha Azul é inaugurada em Belém e incentiva empreendedorismo de famílias atípicas

A Lojinha Azul, um novo espaço dedicado à inclusão e geração de renda para famílias de pessoas atípicas, foi inaugurada nesta quarta-feira (1º) no Parque Shopping Belém, na capital paraense.

A iniciativa visa proporcionar um ambiente para que esses familiares possam expor e comercializar seus produtos. O projeto atende especialmente àqueles que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, encontrando no empreendedorismo uma via para o sustento familiar.

Variedade de produtos e apoio à inclusão

No local, os visitantes encontrarão uma variedade de itens, como artesanato, acessórios e produtos autorais, todos confeccionados pelos próprios familiares. Além de um ponto de vendas, a Lojinha Azul se propõe a ser um espaço de visibilidade, conscientização e apoio à inclusão social.

Lojinha Azul - Inclusão Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A abertura da Lojinha Azul reforça o compromisso do Parque Shopping Belém com ações sociais. O centro de compras se torna uma vitrine para histórias de superação, criatividade e empreendedorismo.

Serviço da Lojinha Azul

Local: Parque Shopping Belém – 1º andar, ao lado da Riachuelo

Parque Shopping Belém – 1º andar, ao lado da Riachuelo Data de Inauguração: 1º de abril

1º de abril Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 10h às 22h Domingo: 12h às 21h

