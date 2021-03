Primeiro dia de lockdown tem feiras movimentadas em Belém

Na manhã desta terça (16), a primeira desde que o lockdown entrou em vigor, as ruas da capital estavam bem menos movimentadas, com poucos carros circulando e alguns pontos de fiscalização montados em locais estratégicos da cidade. Até esta terça, as medidas serão de orientação. A partir desta quarta (17), quem descumprir as medidas preventivas à covid-19 será multado.

Já no início da manhã, quem está acostumado a enfrentar o trânsito que se forma nas principais avenidas de Belém, encontrou outro cenário: ruas esvaziadas em grande parte da cidade. Na avenida Governador Magalhães Barata, poucos carros passavam por volta das 7h. Situação semelhante nas avenidas Gentil Bittencourt e José Bonifácio, seguindo pela Duque de Caxias, onde o trânsito também estava bastante tranquilo durante a manhã.

Por volta das 9h, um fluxo maior de veículos foi registrado na avenida Pedro Miranda, a partir da travessa Lomas Valentinas, por conta do posto de vacinação da Aldeia Cabana, mas sem grandes congestionamentos. A avenida João Paulo II, desde o início até chegar na avenida Tavares Bastos, também estava com trânsito muito tranquilo e sem nenhum ponto de lentidão por volta das 10h, mesmo na área de obras da prefeitura, próximo do Parque Estadual do Utinga.

No entanto, apesar da grande redução da movimentação nas ruas da cidade, alguns pontos ainda geraram aglomerações. Foi o caso da Feira da Pedreira, na avenida Pedro Miranda, que apesar de estar menos lotada que o normal, ainda contou com uma grande quantidade de clientes. A aposentada Lourdes Teixeira contou que precisava ir até a feira para comprar verduras, pois já estava há dias sem. "Eu estou isolada em casa, mas quando é necessário, a gente vem. Mas sempre tomando todos os cuidados, com máscara e álcool em gel a todo momento", afirma.