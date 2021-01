Lives encerram, neste sábado, programação de aniversário de Ananindeua

A programação alusiva ao aniversário de Ananindeua será encerrada, neste sábado (9), com uma live infantil, às 17 horas, e uma live gospel, às 19. Desde domingo (3), data de aniversário de 77 anos do município, a Secretaria de Cultura do município realiza uma transmissão de lives artísticas e musicais.

Cada noite apresentou um ritmo diferente. Uma semana de apresentações de Samba, Sertanejo e Forró, MPB, Carimbó, Hip-Hop. Todos os artistas são locais, nasceram ou moram em Ananindeua, município na região metropolitana de Belém. Segundo a prefeitura, a ideia é prestigiar artistas locais e manter de alguma forma a tradição de realização de shows no aniversário da cidade. O formato dos shows em lives foi uma alternativa escolhida neste período de pandemia. A transmissão ocorrerá pelo facebook da Prefeitura Municipal de Ananindeua e redes sociais do Prefeito Daniel Santos (Youtube e Facebook @doutordanielsantos)

Programação da live cultural de Ananindeua:

DIA 03/01- DOMINGO:

Live Samba - 19h00

• Mariza Black

• Família Travassos

DIA 04/01- SEGUNDA-FEIRA:

Live Mestres do Carimbó – 19h00

• Mestres: Luis Pontes e Juvenal

• Grupos Folclóricos de Carimbó: Toró-Açu e Mayaná

DIA 05/01-TERÇA-FEIRA:

Live: Sertanejo - 19h00

• Dupla: Gleydson e Lohan

• Banda Tropa do Forró

DIA 06/01-QUARTA-FEIRA

Live: MPB - 19h00

• Jorge Eggs

• Márcio Farias

DIA 07/01-QUINTA-FEIRA

Live: Live Brega - 19h00

• Junior Batidão

• Nega Lora

DIA 08/01-SEXTA-FEIRA

Live: Live Hip Hop/ Rock - 19h00

• Mc Dourado

• Grupo Caixa Preta

DIA 09/01-SÁBADO:

Live infantil (teatro de bonecos/música infantil) – 17h00

• Teatro de Boneco, com espetáculo " A incrível historia do Urubu Cheiroso e a cobra Malvina" com o Ator Cuite Marambaia

• Musical Infantil com Tia Jujuba e Cia

Live Gospel (teatro de bonecos/música infantil) – 19h00

• Ministério Emanuel Louvor e Adoração

• Cantor Gospel Arlon Oliveira