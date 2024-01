Listão UFPA 2024: calouros do cursinho Rosana Bastos festejam aprovação no vestibular

A universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o listão do Processo Seletivo UFPA 2024, na manhã deste sábado (27). A tradição de jogar ovo e trigo na cabeça dos calouros é um momento esperado com muita comoção por calouros, familiares, amigos e por muitos cursinhos preparatórios de Belém.

Jamille Tourão, de 20 anos, moradora do bairro do Telégrafo, viu seu nome publicado no listão no curso de Odontologia. Ela conta que esse é o terceiro ano que tenta uma vaga no curso. “ Foram três anos tentando Odontologia, passei em outros cursos, mas Odonto sempre foi um sonho. Na minha trajetória no cursinho Rosana Bastos, durante esses três anos, tiveram momentos que eu não tinha de onde tirar dinheiro para pagar. Graças a Deus, eu tive tios muito bons que me ajudaram nessa minha trajetória e agora eu estou aqui comemorando” relata a estudante.

"A emoção é muito grande. Eu estava esperando por este momento, porque já havia três anos que ela tentava o curso dos sonhos dela. É uma realização pra ela. E hoje, vendo toda a trajetória, toda a luta, para nós, da periferia, é uma conquista muito grande, mostra que vencemos” afirma Ediana Tourao, mãe de Jamille, caloura de Odontologia.

O estudante Lucas Souza, de 20 anos, calouro do curso de Medicina na UFPA e na UEPA, conta que essa é a terceira vez que tenta uma vaga na universidade. “Minha família pulou muito, minha mãe chorou, me abraçou. Minha família está toda lá em casa. Eu e minha mãe sempre sonhamos com isso. É a terceira vez que tento, mas é a terceira vez que tento Medicina", conta.

"Isso tudo significa o trabalho, a qualidade do trabalho e a qualidade de todos os nossos professores. Significa essa junção de amor e de respeito por cada curso, por cada aprovação. São sonhos, que foram realizados nesse momento. Foi uma junção de tantos cursos maravilhosos, como Medicina, Direito, Licenciatura. Hoje, você vê aprovações que vão mudar o rumo da nossa sociedade” declara a professora de redação Rosana Bastos e proprietária do Sistema de Ensino RB.