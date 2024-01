Listão Uepa 2024: calouros do cursinho Rosana Bastos comemoram aprovação no vestibular

Samuel Santos, de 18 Anos, comemorou a aprovação em Licenciatura em História no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2024) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Com a ajuda do Sistema de Ensino Rosana Bastos, ele conta que ouvir o nome na rádio, nesta sexta-feira (26), foi “gratificante”. Além dele, outros calouros fizeram da fachada do cursinho, que fica no bairro Nazaré, em Belém, um local de festa e de pura euforia.

“Desde o início do ano eu já estava comprometido com o que eu queria. Já tinha uma meta. Entrei aqui (Rosana Bastos), comecei a estudar focado e colhi meus resultados agora. Acordei cedo, estava ansioso. Vi meu nome (no listão) e quase chorei”, conta.

Luana Carvalho Silva, 18, passou em Educação Física na Uepa e também contou com o apoio do cursinho Rosana Bastos. “Fiquei muito feliz. Não estava esperando. Meu terceiro ano vindo no Rosana Bastos e consegui essa vitória”, diz ela.

Ao explicar a escolha por Educação Física, Luana enfatizou o papel crucial desse curso em promover a saúde e contribuir para o bem-estar das pessoas. Sua mãe, Rute Carvalho, transborda orgulho pelas conquistas da filha. "Ela é muito inteligente e dedicada. Ela tirou 960 na redação [do Enem] e é só alegria. Ela ainda vai ver o que fazer, porque ela tem várias opções, graças a Deus! Muito orgulho!", expressou, confiante no futuro promissor de Luana.

Yasmin Miranda, de 17 anos, também comemorou sua aprovação em Licenciatura em História na Uepa, embora tenha optado por Direito na Universidade Federal do Pará (UFPA) como alternativa. "Eu escolhi Direito na Ufpa e História na Uepa, mas meu sonho sempre foi História mesmo", disse. Ela ressaltou a importância do apoio de um professor que a incentivou durante sua jornada. ""Eu tenho um professor que sempre disse pra não desistir dos meus sonhos e eu segui esse conselho, por isso hoje estou aqui", destaca.

*(Com colaboração de Hannah Franco, estagiária de jornalismo)*