Listão Uepa 2024: alunos do Colégio Ideal comemoram aprovação

Na manhã desta sexta-feira (26), a frente do Colégio Ideal, em Belém, se tornou palco de comemorações para vários alunos, aprovados para cursar graduações na Universidade do Estado do Pará (Uepa). A Universidade divulgou seu listão a partir das 9h.

Um dos aprovados foi Bernard Vidal, de 17 anos, quarto colocado para o curso de Medicina. “Foi a primeira vez que eu tentei pra valor, e deu certo. É incrível. Eu não estava esperando, estava muito nervoso lá em casa”, contou o calouro. O futuro médico explicou que a preparação foi intensa. “Foi bem cansativo, não vou mentir. Eu entrava no Ideal 7h, e como eu estudava numa turma voltada para USP, Unicamp, a gente saía bem tarde, quase 14h todo dia. Depois eu descansava e umas 15h voltava a estudar até umas 19h. Mas valeu muito a pena”, comemorou.

A mãe de Bernard, Tereza Vidal, estava muito emocionada com a aprovação do filho. “Eu não sei te descrever a emoção. Fico muito feliz por ele, porque ele sempre foi um menino muito centrado, batalhou muito, estudou desde cedo, eu não precisei ficar no pé dele. Ao contrário, eu tinha que brigar com ele para ele parar. Ele ficou com muita ansiedade, por conta da cobrança que ele faz sobre si mesmo. Eu fui o apoio dele, mas ele realmente passou por mérito dele. Ele merece”, enfatizou.

Antônio Carlos Trindade de Moraes, diretor do Colégio Ideal, conta que todos os anos os alunos da escola têm bom desempenho. “Há 48 anos, preparamos os alunos para o vestibular. Mas não só para o vestibular, também para a vida, para eles terem condições e qualidade de vencer na profissão que escolherem. O Colégio Ideal é o único de Belém que coloca alunos em várias universidades de São Paulo e do Rio, sem o Enem. É um trabalho de 48 anos que a sociedade paraense reconhece. Trabalhamos com muito amor, somos uma família”, disse, emocionado.

Estudantes do Colégio Ideal comemoram aprovação na Uepa (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Listão

O Processo Seletivo (Prosel) 2024 da Uepa teve mais de 60 mil inscritos, disputando 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado. Nesta sexta-feira (26), foram divulgados os candidatos aprovados por meio das notas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também dos processos seletivos especiais para cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras - Libras.