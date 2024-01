Listão Uepa 2024: Primeiro lugar geral é de Biomedicina

Mariana Gonçalves Ribeiro, de 18 anos, alcançou a primeira colocação geral no listão de aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2024) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Essa foi a primeira tentativa da estudante de ingressar na universidade. Ela foi aprovada no curso de Biomedicina.

A caloura conta que teve um ritmo intenso de preparação. “Foi um ano bem corrido porque foi junto com o meu convênio. Foram muitas aulas, chegando de casa de noite, já cansada. Mas eu só tô aqui por causa do apoio que eu tive da minha família e do meu colégio. Tô muito feliz", comemora a caloura.

Mariana confessa que ainda não absorveu a ideia de ter conquistado o primeiro lugar geral. “É a primeira vez que faço e ainda estou no convênio. Parece que não é real. Parece que não tô conseguindo associar direito. É um alívio muito grande”, relata a estudante.