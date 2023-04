Listão da Ufra: confira os aprovados no Prosel 2023 da Universidade Federal Rural da Amazônia

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou nesta sexta-feira (28) o listão dos aprovados no Processo Seletivo Próprio (Prosel) 2023. A divulgação foi feita de duas formas: às 10h, presencial, nos campi; e às 11h, no site da Pró-reitoria de Ensino.

Confira o listão AQUI.

Ao todo, foram ofertadas 1.292 vagas para 42 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Após 10 anos, a Ufra voltou com o processo seletivo próprio e, com ele, a tradição de divulgar o listão dos aprovados de forma presencial nos campi.

Em Belém, a universidade recebeu a imprensa para a leitura dos nomes dos aprovados e o listão foi afixado em mural que ficou disponível no prédio central, no bairro do Curió-Utinga.

No mesmo horário, os outros cinco campi também divulgaram o resultado de forma presencial. A divulgação de forma virtual será às 11h site da Pró-reitoria de Ensino, no link proen.ufra.edu.br.

Como foram oferecidas as vagas?

Inicialmente, o Prosel ofertou 1.120 vagas, que corresponde à metade das vagas para o ingresso na Ufra. No entanto, como previsto no edital, foram acrescentadas as remanescentes do Sisu 2023, somando mais 172 e totalizando 1.292 vagas disponíveis para as 10.679 pessoas inscritas.

A demanda de inscritos no Prosel Ufra 2023 aponta que o curso mais concorrido foi o de Medicina Veterinária em Belém, com 40 vagas ofertas e 1.593 pessoas inscritas, tendo 39,8 candidatos por vaga.

Como será a habilitação?

O edital de habilitação de matrícula também foi divulgado nesta sexta-feira, 28, com a convocação dos classificados e a lista dos documentos obrigatórios para a matrícula, que será toda feita de forma online.

Quando começam as aulas?

Os calouros do Prosel, assim como os do Sisu, iniciarão as atividades acadêmicas no primeiro semestre letivo de 2023, que iniciará no dia 12 de junho. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, cujo início será no segundo semestre.