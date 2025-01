Listão da UFPA será divulgado hoje: saiba tudo sobre o PS da Universidade

O listão dos aprovados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA) será divulgado nesta sexta-feira (24). Às 9h45, a relação dos classificados poderá ser acessada pelos candidatos no endereço listao.ufpa.br. Para aqueles que desejarem conferir as notas individuais e a classificação final, o acesso à área de inscrição do candidato será disponibilizado a partir das 13h.

O Processo Seletivo 2025 ofertou 7.468 vagas em cursos presenciais de graduação, acrescidas de 200 vagas reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), sendo uma para cada oferta de curso. O PS 2025 teve um aumento de 264 vagas em comparação à edição anterior. No total, 72.351 candidatos tiveram suas inscrições homologadas para concorrer a essas vagas.

Coletiva

Antes da divulgação do listão, o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, vai participar de uma entrevista coletiva sobre o resultado do PS 2025. Também participarão desse momento: a vice-reitora da Universidade, Loiane Verbicaro; a pró-reitora de Ensino de Graduação (Proeg), Lucilena Gonzaga; o diretor do Centro de Processos Seletivos (Ceps), Aarão Ferreira de Lima Neto; a diretora do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac), Julieta Jatahy; e a procuradora da UFPA, Fernanda Monte Santo.

Reservada aos veículos de imprensa previamente credenciados na Ascom/UFPA, a coletiva será realizada no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, às 9h. Após a coletiva, o listão será entregue às rádios que estiverem com as suas equipes presentes para a transmissão do resultado, marcando o retorno dessa tradição. Ao mesmo tempo, o listão também será disponibilizado ao Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFPA) para que possam anexá-lo no painel, que se encontra nas proximidades do CEBN, para conferência daqueles que estiverem no Campus Guamá da UFPA.

Pós-listão

Após a divulgação do listão, os candidatos devem fazer a habilitação ao vínculo institucional. Os candidatos devem atentar-se para os prazo e tomar conhecimento do Edital de Habilitação, que estará disponível no site www.ciac.ufpa.br. A UFPA também exige alguns documentos a mais para candidatos aprovados por meio de cotas, como, por exemplo, a Cota Renda.

Na habilitação, deverá entregar, obrigatoriamente, os documentos exigidos (frente e verso, originais e cópias):

CPF;

Cédula de Identidade (RG);

Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), disponível aqui

Comprovante de quitação militar (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

Comprovante de energia elétrica;

Uma foto 3x4 recente e de frente, com rosto e ombros completamente enquadrados.

Cadastro Acadêmico do Calouro (COC), que deverá ser preenchido on-line, impresso e assinado e estará disponível em www.coc.ufpa.br

Horários importantes

9h: Coletiva de imprensa no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, com a presença do reitor, vice-reitora, pró-reitores e outros membros da UFPA (exclusiva para veículos de imprensa credenciados)

9h45: disponibilização do listão ao público em geral no site listao.ufpa.br

13h00: Os candidatos poderão acessar a área de inscrição para conferir suas notas individuais e classificação final