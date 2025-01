Listão da UFPA 2025: candidatos conferem a lista dos aprovados presencialmente no campus Guamá

Na manhã desta sexta-feira, 24, dezenas de candidatos que participaram do Processo Seletivo (PS) 2025 da Universidade Federal do Pará (UFPA) puderam conferir o Listão dos Aprovados direto do campus Guamá, em Belém. A relação de quem conquistou uma vaga já na primeira chamada foi fixada em um painel, próximo ao Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), conforme a tradição do vestibular.

O morador de Viseu, Davi Oliveira, de 18 anos, foi um dos candidatos que preferiu acompanhar a divulgação do listão no campus da universidade, em Belém. Ele foi aprovado na primeira tentativa do vestibular, passando no curso de Ciências Contábeis.

De Viseu, mãe e filho comemoram o resultado do vestibular da UFPA 2025 direto do campus Guamá, em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

"Foi muita luta, muita batalha. Só Deus sabe o que eu e a minha família passamos, estamos muito felizes", comemorou o novo calouro da UFPA.

A mãe de Davi, Viviane Medeiros, também é estudante da UFPA e está prestes a se formar em Pedagogia. Neste momento de celebração pela entrada do filho na universidade, ela falou da emoção da aprovação: "É muita luta. A gente veio do interior de Viseu justamente para buscar uma educação melhor, porque aqui tem mais possibilidades. Eu estou muito feliz por ele, pelo empenho que ele teve. Eu saindo da faculdade e ele entrando".