Listão da Uepa: resultado preliminar da homologação das inscrições do Prosel 2025 é divulgado

O resultado preliminar da homologação das inscrições dos candidatos do Processo Seletivo 2025 (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) foi divulgado nesta segunda-feira (20). Nesta etapa, os candidatos inscritos no Prosel devem, obrigatoriamente, ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio em 2024, pois a homologação das inscrições dependerá das informações e pontuações enviadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O resultado da homologação será divulgado na “Página do Candidato”. Segundo a instituição, é de inteira responsabilidade dos inscritos acompanhar as informações relacionadas ao andamento do processo seletivo. A comprovação será feita por meio do CPF informado no ato da inscrição, utilizado pela Uepa para consulta direta ao Inep.

VEJA MAIS

Quem tiver a inscrição não homologada poderá apresentar recurso nos dias 21 e 22 de janeiro. Caso a participação no Enem 2024 não seja confirmada, o candidato será eliminado do processo seletivo e não será classificado. Além disso, em caso de inconsistências entre os dados cadastrais do candidato no Prosel 2025 e no Enem 2024, prevalecerão as informações fornecidas pelo Inep para homologação e classificação no processo.

Resultado final

Após o período de recursos, de 21 a 22 de janeiro, será divulgado o resultado da homologação das inscrições. Posteriormente, será publicada a demanda definitiva de candidatos por vaga e o resultado final do Prosel, que ainda terá data de publicação definida pela instituição.