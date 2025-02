Listão da Uepa 2025: confira o nome dos 104 aprovados no curso de Música

Os estudantes que concorrem para o Processo Seletivo especial do curso de Música, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), já podem conferir o LISTÃO AQUI.

O listão foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 31, na sede do campus da Uepa, no Telégrafo. Os aprovados devem ficar atentos ao edital de Matrícula, já divulgado no site da universidade, para dar entrada no processo de pré-matrícula a partir do dia 1º de fevereiro.