Linhas de ônibus expresso voltam a circular com 100% da frota em Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informou nesta segunda-feira que nos próximos dias todas as linhas de ônibus expresso voltarão a circular em Belém.

"Em face à retomada de algumas das atividades econômicas no município, determinou o retorno do serviço de ônibus expressos. O serviço possibilita aos usuários ganho no tempo de viagem já que o transporte ocorre sem paradas ao longo da canaleta do Sistema Bus Rapid Transit (BRT)", disse a superintendência.

Os primeiros ônibus voltaram a circular na última semana e nos próximos dias todas as linhas de ônibus expresso serão reinseridas gradualmente ao sistema de transporte público. Segundo a Semob, a "oferta será adequada à demanda de usuários por conta das medidas de combate à disseminação do novo coronavírus".