Linha 192 do Samu fica fora do ar nesta quinta em Belém; saiba quando o serviço será retomado

A linha 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está temporariamente inoperante nesta quinta-feira (8), em Belém, devido a problemas técnicos. A informação foi detalhada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

A Sesma informou, por meio de nota, que já acionou uma equipe técnica da operadora, que está trabalhando para normalizar o serviço de telefonia no local.A previsão é que o serviço 192 volte a funcionar a partir das 19h, desta quinta-feira.

Como alternativa para acionar o serviço, a população deve ligar para o Centro Integrado de Operações (Ciop) no número 190. O atendimento do Samu é responsabilidade exclusiva do município.